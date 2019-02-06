Настоящие патриоты не кричат о своей любви к Родине на каждом углу. Такое мнение в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" высказал депутат Госдумы, глава алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

"Патриотизм живет внутри нас и о нем не надо говорить, кричать на каждом углу, это не кич. Я никогда не делаю заявлений о том, что я патриот, но я люблю свою Родину, и мои дети любят Родину. Надо любить молча", – такое мнение депутат высказал о время эфира, посвященного армейской теме.

Александр Терентьев является соавтором ряда поправок в законы, касающихся российской армии. В том числе инициатива о том, чтобы дать военнослужащим право на место в детском саду, путевки в детские лагеря при перемене места службы. По его словам, от военных по этому поводу были неоднократные обращения. Им, как и многим россиянам, проходится подолгу ждать своей очереди, вот только они чаще меняют место жительства и не по своей воле.

"То, что мы фактически из пепла восстановили нашу армию, это очень и очень правильная мера. Не надо заблуждаться, армия должна быть сильной. Поверьте, то, что происходит у наших границ – это не шутки. Украина, Польша, Прибалтика, Афганистан. Посмотрите, что происходит в Венесуэле. Эта страна обладает самым большим запасом нефти в мире. Америка просто берет и назначает туда своего президента. И они берут средства, которые Венесуэла хранила в американском банке, и отдают этому президенту. Это что такое было? У России тоже огромные богатства и их надо охранять", – так Терентьев ответил на вопрос ведущего, нет ли в России перегиба с трансляцией военного потенциала при низком уровне жизни народа.

Депутат добавил, что уровень жизни – действительно огромная проблема. Он и его коллеги из "Справедливой России" выступают против финансово-экономической политики правительства.

"Это же жуткая несправедливость по отношению к гражданам: и пенсионная реформа, и увеличение налогов. Я не вижу заботы правительства о наших гражданах, хоть каких-то действий, которые привели бы к сокращению гигантского разрыва между бедными и богатыми", – сказал Александр Терентьев.