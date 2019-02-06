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Люби Родину молча: депутат Госдумы Терентьев о моде на патриотизм

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Справедливоросс рассказал о российской армии и ситуации в стране
Депутат Госдумы Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии 'Справедливая Россия'

Депутат Госдумы Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Настоящие патриоты не кричат о своей любви к Родине на каждом углу. Такое мнение в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" высказал депутат Госдумы, глава алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

"Патриотизм живет внутри нас и о нем не надо говорить, кричать на каждом углу, это не кич. Я никогда не делаю заявлений о том, что я патриот, но я люблю свою Родину, и мои дети любят Родину. Надо любить молча", – такое мнение депутат высказал о время эфира, посвященного армейской теме.

Александр Терентьев является соавтором ряда поправок в законы, касающихся российской армии. В том числе инициатива о том, чтобы дать военнослужащим право на место в детском саду, путевки в детские лагеря при перемене места службы. По его словам, от военных по этому поводу были неоднократные обращения. Им, как и многим россиянам, проходится подолгу ждать своей очереди, вот только они чаще меняют место жительства и не по своей воле.

"То, что мы фактически из пепла восстановили нашу армию, это очень и очень правильная мера. Не надо заблуждаться, армия должна быть сильной. Поверьте, то, что происходит у наших границ – это не шутки. Украина, Польша, Прибалтика, Афганистан. Посмотрите, что происходит в Венесуэле. Эта страна обладает самым большим запасом нефти в мире. Америка просто берет и назначает туда своего президента. И они берут средства, которые Венесуэла хранила в американском банке, и отдают этому президенту. Это что такое было? У России тоже огромные богатства и их надо охранять", – так Терентьев ответил на вопрос ведущего, нет ли в России перегиба с трансляцией военного потенциала при низком уровне жизни народа.

Депутат добавил, что уровень жизни – действительно огромная проблема. Он и его коллеги из "Справедливой России" выступают против финансово-экономической политики правительства.

"Это же жуткая несправедливость по отношению к гражданам: и пенсионная реформа, и увеличение налогов. Я не вижу заботы правительства о наших гражданах, хоть каких-то действий, которые привели бы к сокращению гигантского разрыва между бедными и богатыми", – сказал Александр Терентьев.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.02.2019 12:20
- гость -

Богатые были и будут. За какие заслуги зарплаты депутатов и министров в сотни раз выше средней по стране.

0  0
6.02.2019 12:35
- гость -

Можно быть молчаливым патриотом. Но когда в СМИ и соцсетях всякая шваль типа месных и гонцов откуда-то поливают твою страну дерьмом, а ты молчишь, у них самих, да и у многих окружающих, создаётся впечатление что "весь народ против Путина" и "пора валить из рашки". Так что отпор дерьмомётам давать нужно, и патриотическую позицию озвучивать тоже.

0  0
6.02.2019 12:39
- гость -

12:35
- гость -

Они поливают нашу страну - ПРАВДОЙ. Но если для тебя правда - дерьмо, то тогда ладно.

0  0
6.02.2019 12:45
- гость -

6.02.2019 12:39
- гость -

твоя речь неубедительно звучит без "арррряяяяяяяя"

0  0
6.02.2019 12:55
- гость -

12:45
- гость -
В новости про шахматы всё есть.

0  0
6.02.2019 13:03
- гость -

6.02.2019 12:35
- гость -
---------------------
Правда и факты глаза режут?
Когда в городе за неделю куча коммунальных аварий, когда повышают тарифы, когда депутаты жируют, а народ нищает - уверен, не только месный и гонец, будут недовольство высказывать.

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