Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле — без тепла остались около 40 частных домов, сообщили порталу Amic.ru в городской администрации.
Известно, что порыв на теплотрассе случился в районе пересечения улиц Горно-Алтайская и 1-я Речная.
"Повреждена труба диаметром 219 миллиметров. Без отопления около 40 частных домов. Социальных объектов в зоне отключения нет. Устранением аварии занимается тепловой кооператив и БТСК", — отметили в мэрии.
В пресс-службе алтайского филиала Сибирской генерирующей компании порталу Amic.ru уточнили, что повреждение случилось на бесхозных сетях в частном секторе по адресу: улица Горно-Алтайская, 51.
Напомним, что ранее в Барнауле произошли порывы на сетях, находящихся на обслуживании водоканала. Первое повреждение случилось на улице Димитрова, второе — на 1-й Западной.
Таким образом, за сутки краевая столица пережила уже три коммунальных аварии.
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