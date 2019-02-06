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Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле: без тепла 40 домов

, ИА "Амител"
Повреждение произошло на теплотрассе по улице Горно-Алтайской
Социальных объектов в зоне отключения нет / Фото: v-gornom.ru

Социальных объектов в зоне отключения нет / Фото: v-gornom.ru

Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле – без тепла остались около 40 частных домов, сообщили порталу Amic.ru в городской администрации.

Известно, что порыв на теплотрассе случился в районе пересечения улиц Горно-Алтайская и 1-я Речная.

"Повреждена труба диаметром 219 миллиметров. Без отопления около 40 частных домов. Социальных объектов в зоне отключения нет. Устранением аварии занимается тепловой кооператив и БТСК", – отметили в мэрии.

В пресс-службе алтайского филиала Сибирской генерирующей компании порталу Amic.ru уточнили, что повреждение случилось на бесхозных сетях в частном секторе по адресу: улица Горно-Алтайская, 51.

Напомним, что ранее в Барнауле произошли порывы на сетях, находящихся на обслуживании Водоканала. Первое повреждение случилось на улице Димитрова, второе – на 1-й Западной.

Таким образом, за сутки краевая столица пережила уже три коммунальные аварии.

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Читайте также в сюжете: Коммунальные аварии в Барнауле
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.02.2019 11:54
- гость -

Это и следовало ждать. При промерзании земли она начинает сжиматься, и все что находится в ней начинает двигаться или сопротивляться если есть запас прочности, а у старых систем этого запаса нет. Поэтому рваться будет, и не раз

0  0
6.02.2019 11:55
- гость -

"В пресс-службе Сибирской генерирующей компании уточнили, что повреждение случилось на бесхозных сетях"

А деньги кто собирает за тепло? Или это "незаконные врезки" трубой диаметром 219 мм?

0  0
6.02.2019 11:57
- гость -

повреждение случилось на бесхозных сетях

это как это так?

0  0
6.02.2019 11:58
бесхозная сеть

0  0
6.02.2019 11:59
- гость -

Сколько уже аварий аналогичных было за эту зиму в Барнауле? Уже становится системой... Интересно, а кто либо будет наказан?

0  0
6.02.2019 12:01
- гость -

А за отопление эти дома что, не платят? Или собирать деньги с "бесхозных" сетей можно, а как чинить - то нас тут не стояло?

0  0
6.02.2019 12:04
- гость -

может пора выдвигаться к администрации?

0  0
6.02.2019 12:06
- гость -

мультипрорывы им.Томенко

0  0
6.02.2019 12:07
- гость -

6.02.2019 12:04
- гость -
Низя. Это будет митинх, а их нельзя, даже за ваш пост можно присесть)))

0  0
6.02.2019 12:11
- гость -

с такой регулярностью прорывов у нас есть все шансы прыгнуть в новый технологический уклад России которую мы потеряли - в феодализм...

0  0
6.02.2019 12:14
- гость -

6.02.2019 12:11
- гость -
Нуачо... Зато скрепненько - сколько у нас народу топит за то, чтобы "рожать в поле", жить по укладу и прочая? Вот и попробуют, а то ишь, вода им, отопление, электричество опять же с этими вашими интернетами... Как это обычно говорится - жили без этого, и ничего)))

0  0
6.02.2019 12:17
Гость

На Антона Петрова, 187 аварии нет, а в квартире 15 градусов!
Всем пофиг!
Как СГК это объяснит?

0  0
6.02.2019 12:27
- гость -

Аварийные бригады наверно уже прокляли свою работу ... Лазить всю зиму в холодной воде и грязи. Сколько хоть платят то мужикам? А то бросят ведь это дело. И все. Кто тогда туда полезет?

0  0
6.02.2019 12:36
- гость -

"Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле". В Барнауле кому то и надо отвечать, можно начать с глав районов.

0  0
6.02.2019 12:39
- гость -

6.02.2019 12:36
- гость -
да что вы... "Кто-то " там сидит вовсе не для того, чтобы отвечать.

0  0
6.02.2019 12:39
- гость -

ну теперь надо потерпеть летом, отключить на 3 месяца горячую воду и всё сделают

на этот раз точно)))))

0  0
6.02.2019 12:42
- гость -


6.02.2019 11:54
- гость -
В сетях повышают температуру и давление. вот и рвется.

0  0
6.02.2019 12:43
- гость -

6.02.2019 12:39
- гость -
Барство какое... Зачем вам вообще горячая вода, например? Отключить ее вовсе, насовсем. А деньги за нее продолжить собирать - еще не у всех чиновников яхты и дачи на Лазурном берегу (наверное).

0  0
6.02.2019 12:46
- гость -

6.02.2019 12:36
- гость -
"В Барнауле кому то и надо отвечать, можно начать с глав районов"

Это в какой то мере "найти стрелочника" только рангом повыше.

Если ничего не помогает - надо обратится к мистике. Сжечь публично, выданный (впервые)в ноябре 2018 Паспорт готовности к отопительному сезону.
А потом уж честно начинать разбираться, иначе с каждым годом всё будет только усугубляться.

0  0
6.02.2019 12:49
бабуля

Хотелось бы услышать,что предпринял отец города ???Что он думает на этот счет..Это уже становится новым флажком для города,кроме пивнушек по всему городу.Какое то вредительство для имиджа отца города..Деньги берут с населения,воду отключают летом для каких то целей,а трубы то рвет...и не придомовые трубы ..А весной асфальт растает на этих участках..это вредительство посредством своих действий..есть ,те кто должен содержать эти трубы в соответствии с требованиями и ГОСТами???Есть же.Так почему к нему мы не слышим претензий?????и не видим мер???

0  0
6.02.2019 12:53
- гость -

Как СГК это объяснит? у них узнать не пробовали

0  0
6.02.2019 13:01
Гость

Ожидаемые аварии. 30 лет ставили заплатки на трубы вместо плановой замены труб с истёкшей гарантией. Зато покупали себе дорогущие яхты и виллы на средиземноморском побережье.

0  0
6.02.2019 13:08
- гость -

6.02.2019 12:36
- гость -
"Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле". В Барнауле кому то и надо отвечать, можно начать с глав районов.
-----------------
Главы районов тут не при делах, они не выделяют деньги на ремонт инженерных коммуникаций и не формируют планы капитального ремонта сетей (этим занимаются в городской администрации). Только если наказать главу как сакральную жертву для населения, но смысл?

0  0
6.02.2019 13:16
- гость -

6.02.2019 13:08
- гость -
смысл в том, что следующий Дугин будет внимательней относиться к подготовке к отопительному сезону

0  0
6.02.2019 13:17
- гость -

Мы Дугину платим зарплату из собственного кармана. А качество работы никто с него не требует. Поэтому и качество на нуле

0  0
6.02.2019 13:20
- гость -

6.02.2019 13:16
- гость -
6.02.2019 13:08
- гость -
смысл в том, что следующий Дугин будет внимательней относиться к подготовке к отопительному сезону
---------------------------
призыв гостя от 12:36 был наказать глав районов, а это Новиков, Сабына, Михалдыкин, Татьянин, Звягинцев.

0  0
6.02.2019 13:25
- гость -

вы еще не знаете, что половина(а то и 70%) тепла теряется в этих трубах, а потери включают в жировки(как и ремонт труб). гораздо дешевле топить газовыми котлами каждый дом, как на западе.

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