Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле – без тепла остались около 40 частных домов, сообщили порталу Amic.ru в городской администрации.
Известно, что порыв на теплотрассе случился в районе пересечения улиц Горно-Алтайская и 1-я Речная.
"Повреждена труба диаметром 219 миллиметров. Без отопления около 40 частных домов. Социальных объектов в зоне отключения нет. Устранением аварии занимается тепловой кооператив и БТСК", – отметили в мэрии.
В пресс-службе алтайского филиала Сибирской генерирующей компании порталу Amic.ru уточнили, что повреждение случилось на бесхозных сетях в частном секторе по адресу: улица Горно-Алтайская, 51.
Напомним, что ранее в Барнауле произошли порывы на сетях, находящихся на обслуживании Водоканала. Первое повреждение случилось на улице Димитрова, второе – на 1-й Западной.
Таким образом, за сутки краевая столица пережила уже три коммунальные аварии.
Комментарии
Это и следовало ждать. При промерзании земли она начинает сжиматься, и все что находится в ней начинает двигаться или сопротивляться если есть запас прочности, а у старых систем этого запаса нет. Поэтому рваться будет, и не раз
"В пресс-службе Сибирской генерирующей компании уточнили, что повреждение случилось на бесхозных сетях"
А деньги кто собирает за тепло? Или это "незаконные врезки" трубой диаметром 219 мм?
повреждение случилось на бесхозных сетях
это как это так?
Сколько уже аварий аналогичных было за эту зиму в Барнауле? Уже становится системой... Интересно, а кто либо будет наказан?
А за отопление эти дома что, не платят? Или собирать деньги с "бесхозных" сетей можно, а как чинить - то нас тут не стояло?
может пора выдвигаться к администрации?
мультипрорывы им.Томенко
6.02.2019 12:04
- гость -
Низя. Это будет митинх, а их нельзя, даже за ваш пост можно присесть)))
с такой регулярностью прорывов у нас есть все шансы прыгнуть в новый технологический уклад России которую мы потеряли - в феодализм...
6.02.2019 12:11
- гость -
Нуачо... Зато скрепненько - сколько у нас народу топит за то, чтобы "рожать в поле", жить по укладу и прочая? Вот и попробуют, а то ишь, вода им, отопление, электричество опять же с этими вашими интернетами... Как это обычно говорится - жили без этого, и ничего)))
На Антона Петрова, 187 аварии нет, а в квартире 15 градусов!
Всем пофиг!
Как СГК это объяснит?
Аварийные бригады наверно уже прокляли свою работу ... Лазить всю зиму в холодной воде и грязи. Сколько хоть платят то мужикам? А то бросят ведь это дело. И все. Кто тогда туда полезет?
"Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле". В Барнауле кому то и надо отвечать, можно начать с глав районов.
6.02.2019 12:36
- гость -
да что вы... "Кто-то " там сидит вовсе не для того, чтобы отвечать.
ну теперь надо потерпеть летом, отключить на 3 месяца горячую воду и всё сделают
на этот раз точно)))))
6.02.2019 11:54
- гость -
В сетях повышают температуру и давление. вот и рвется.
6.02.2019 12:39
- гость -
Барство какое... Зачем вам вообще горячая вода, например? Отключить ее вовсе, насовсем. А деньги за нее продолжить собирать - еще не у всех чиновников яхты и дачи на Лазурном берегу (наверное).
6.02.2019 12:36
- гость -
"В Барнауле кому то и надо отвечать, можно начать с глав районов"
Это в какой то мере "найти стрелочника" только рангом повыше.
Если ничего не помогает - надо обратится к мистике. Сжечь публично, выданный (впервые)в ноябре 2018 Паспорт готовности к отопительному сезону.
А потом уж честно начинать разбираться, иначе с каждым годом всё будет только усугубляться.
Хотелось бы услышать,что предпринял отец города ???Что он думает на этот счет..Это уже становится новым флажком для города,кроме пивнушек по всему городу.Какое то вредительство для имиджа отца города..Деньги берут с населения,воду отключают летом для каких то целей,а трубы то рвет...и не придомовые трубы ..А весной асфальт растает на этих участках..это вредительство посредством своих действий..есть ,те кто должен содержать эти трубы в соответствии с требованиями и ГОСТами???Есть же.Так почему к нему мы не слышим претензий?????и не видим мер???
Как СГК это объяснит? у них узнать не пробовали
Ожидаемые аварии. 30 лет ставили заплатки на трубы вместо плановой замены труб с истёкшей гарантией. Зато покупали себе дорогущие яхты и виллы на средиземноморском побережье.
6.02.2019 12:36
- гость -
"Третья за сутки коммунальная авария произошла в Барнауле". В Барнауле кому то и надо отвечать, можно начать с глав районов.
-----------------
Главы районов тут не при делах, они не выделяют деньги на ремонт инженерных коммуникаций и не формируют планы капитального ремонта сетей (этим занимаются в городской администрации). Только если наказать главу как сакральную жертву для населения, но смысл?
6.02.2019 13:08
- гость -
смысл в том, что следующий Дугин будет внимательней относиться к подготовке к отопительному сезону
Мы Дугину платим зарплату из собственного кармана. А качество работы никто с него не требует. Поэтому и качество на нуле
6.02.2019 13:16
- гость -
6.02.2019 13:08
- гость -
смысл в том, что следующий Дугин будет внимательней относиться к подготовке к отопительному сезону
---------------------------
призыв гостя от 12:36 был наказать глав районов, а это Новиков, Сабына, Михалдыкин, Татьянин, Звягинцев.
вы еще не знаете, что половина(а то и 70%) тепла теряется в этих трубах, а потери включают в жировки(как и ремонт труб). гораздо дешевле топить газовыми котлами каждый дом, как на западе.