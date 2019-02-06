Томского бизнесмена Михаила Волохова, являющегося сыном спикера Томской облдумы Оксаны Козловской, обвинили в хищении 38 миллионов рублей при строительстве жилья для Росгвардии, пишет РБК.
Владельца строительной компании "Траст" Волохова подозревают в хищении при заключении госконтракта на строительство многоквартирного дома для войск Росгвардии.
Жилье должны были построить в закрытом городе Северске, где специальные части силовиков охраняют Северский химический комбинат, выпускающий ядерное топливо.
Волохову предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет колонии. Также в отношении него возбудили отдельное производство по статье "отмывание денег" – по версии следствия, его компания легализовала 6 млн рублей.
На суде обвинение ходатайствовало об аресте Волохова, но прокуратура была против. В итоге его отпустили под подписку с условием не общаться со свидетелями.
По данным сайта госзакупок, контракт на строительство был заключен в 2012 году. Подрядчик должен был передать 130 квартир внутренним войскам МВД за 188 млн рублей. Подпись под договором поставил Волохов.
Член "Единой России" Козловская возглавляет Облдуму с 2011 года. До этого долгое время работала вице-губернатором.
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Росгвардейцев ни капли не жалко, защитники власти от народа