Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти Заслуженного тренера СССР и России, Почетного гражданина Барнаула Валерия Андреевича Метелицы состоятся в краевой столице 9-10 февраля.
Соревнования традиционно проводятся с целью развития и популяризации самбо как в Алтайском крае, так и в других регионах России.
Спортивное мероприятие организовано по инициативе и при поддержке Министерства спорта Алтайского края, Всероссийской федерации самбо и Федерации самбо Алтайского края.
Для участия в соревнованиях в столицу Алтайского края прибудут команды из регионов Сибири, Урала и Дальнего востока, такие как: Иркутская область, Новосибирская область, Красноярский край, Курганская область, Свердловская область, Томская область, Омская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Хакасия.
Напряженные и зрелищные поединки за звание мастера спорта России по самбо пройдут в девяти весовых категориях по спортивному и двух категориях по боевому самбо.
Памятный турнир состоится в спортивном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва по адресу: город Барнаул, улица Тимуровская, 15. Начало борьбы в 10:00 часов, вход свободный.
Валерий Метелица – мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России по самбо, судья международной категории экстра-класса, почетный гражданин города Барнаула, первый победитель акции "Герой нашего города" – он многие годы посвящал себя развитию самбо в регионе, прививая самые лучшие традиции алтайским спортсменам.
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