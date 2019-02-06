Фото: vk.com/altaibasketbarnaul
"АлтайБаскет" крупно уступил в Магнитогорске в матче второй баскетбольной Суперлиги против "Динамо".
Игра состоялась накануне и завершилась разгромным поражением барнаульцев со счетом 53:90. Магнитогорцы с первых минут вырвались вперед и выиграли стартовую четверть – 21:9. Во второй десятиминутке "Динамо" позволило "АлтайБаскету" сократить отставание до минимума – 38:37.
После большого перерыва магнитогорцы вновь увеличили преимущество, и перед последней четвертью повели в счете 59:44. В итоге убедительная победа "Динамо" с результатом 90:53. "АлтайБаскет" остается среди аутсайдеров турнира.
После 25-ти матчей у барнаульцев 7 побед, 18 поражений и 11-е место из 13-ти участников. Магнитогорцы на второй строке. "Динамо" выиграло 21 раз при четырех проигрышах. Сегодня в Магнитогорске команды проведут повторную встречу.
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