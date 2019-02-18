Не за горами 23 февраля и 8 марта, а значит, актуален вопрос, где отметить эти праздники. Ресторанов и клубов в нашем городе предостаточно, но лишь немногие из них могут предложить все, что нужно современным требовательным гостям, одновременно. Удивить и изысканной кухней, и шикарным интерьером, и достойным уровнем обслуживания, и продуманной праздничной программой способен ресторан "Барнаул", который уже успел стать одним из излюбленных мест жителей и гостей нашего города.

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ И ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ В "БАРНАУЛЕ"

Если вы хотите действительно весело, неординарно и незабываемо отметить всенародно любимые праздники, ресторан "Барнаул" приглашает забронировать столик прямо сейчас, пока еще есть свободные места.

В этом году 23 февраля и 8 марта гостей заведения ожидает непередаваемая атмосфера праздника, которую помогут создать выступление легендарной группы Владимира Кислова, зажигательная шоу-программа, а также тематическая фотозона, гарантирующая самые яркие и удачные снимки. Площадка профессионального уровня с огромным танцполом, качественным освещением и звуком специально предназначена для проведения масштабных торжеств. Настроение посетителям поднимут танцевальные хиты от резидентов ресторана DJ Стреляев и DJ Dikei.



Кроме того, каждого гостя ждет комплимент от заведения – приветственный напиток: еще один повод проводить зиму и встретить весну именно здесь!

УКРАШЕНИЕ И ГОРДОСТЬ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ

Любой праздник всегда хочется отметить в красивом, эксклюзивном месте, и в этом отношении ресторан "Барнаул", пожалуй, превосходит большинство заведений нашего города: его уютный, роскошный интерьер в благородных тонах, где все продумано до мелочей, как будто специально создан для проведения торжеств, а несколько залов ресторана позволят вместить компании любого масштаба.

Какой праздник обходится без застолья? В арсенале поваров ресторана "Барнаул" десятки блюд, которые приведут в восторг любого гурмана. К услугам гостей шеф-повар предлагает как уже полюбившиеся блюда русской, европейской и домашней кухонь, так и авторские шедевры. А огромный выбор напитков – от легких до крепких – удовлетворит самым взыскательным требованиям.

В плане обслуживания ресторан "Барнаул" также держит марку: здесь вас всегда встретят с гостеприимством и улыбкой, обеспечив безупречным и качественным сервисом.

Прочувствуйте настроение роскоши и комфорта: забронируйте столик в ресторане "Барнаул" прямо сейчас!

Ресторан "Барнаул"

Площадь Победы, 3,

тел.: 8 (3852) 201-601

Сайт компании

Одноклассники

ВКонтакте

Твиттер

Фейсбук

Инстаграм