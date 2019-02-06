Здание на улице Анатолия в Барнауле было эвакуировано из-за сообщения о взрывном устройстве. Сообщение об этом появилось вечером во вторник, 5 февраля, в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
"Из здания по адресу Анатолия, 95 эвакуируют людей. На месте работают сотрудники полиции и кинолог с собакой. По нашей информации, на электронную почту пришло сообщение о том, что в здании находится взрывное устройство", – сказано в сообщении.
В этом здании находится несколько частных организаций.
Портал Amic.ru обратился за уточнением в краевой главк МВД, но там от комментариев по этому поводу отказались.
Напомним, в конце января по стране прокатилась волна эвакуации из-за анонимных сообщений. В Барнауле было эвакуировано несколько школ. Но бомб там не обнаружили.
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