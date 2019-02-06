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Администрация барнаульского ТРЦ Galaxy обратилась к владельцам автомобилей, которые днями и неделями стоят на бесплатной и теплой подземной парковке. В период морозов эта проблема стала особенно актуальной и ситуация уже угрожает нормальной работе торгового центра. Часть пользователей напомнили, что проблема существует не первый год и в качестве варианта предлагают ввести плату за парковку.

5 февраля администрация ТРЦ Galaxy в своем официальном Instagram опубликовала пост, в котором попросила автомобилистов соблюдать "культуру поведения". Действительно, в отличие от других барнаульских торговых центров там не взимают плату за парковку, а для многих, особенно кто любит халяву, мнение других покупателей не в счет.

"Мы не стали эти площади в центре города сдавать в аренду или ограничивать время пребывания посетителей в торговом центре (собирая плату, если у нас в гостях задержались дольше, чем на 2 или 4 часа, как делают другие). Могли бы, но не стали! Потому что очень хотели сделать один из самых классных торговых центров. Но это не будет возможным без нашей с вами общей культуры поведения", – говорится в посту.

В комментариях часть автолюбителей предложила сделать парковку платной, если оставлять автомобиль дольше, чем на несколько часов. Из-за ажиотажа люди не могли в последние дни попасть на сеансы в кинотеатр, магазины. Некоторые подписчики предложили клеить на такие брошенные машины специальные стикеры.

"Мы были в воскресенье в вашем ТЦ, все въезды закрыты, пришлось парковаться на уличной парковке. Все ничего, но мы были с маленьким ребенком, которого я не очень тепло одела, так как не планировали находиться на улице (чтобы он не потел во время поездки), и с мыслью, что мы будем на парковке теплой", – написала одна из пользователей.

Отметим, что всего подземная парковка в крупнейшем торговом центре Алтайского края рассчитана на 1700 машиномест.