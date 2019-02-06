Фото: Amic.ru
Администрация барнаульского ТРЦ Galaxy обратилась к владельцам автомобилей, которые днями и неделями стоят на бесплатной и теплой подземной парковке. В период морозов эта проблема стала особенно актуальной и ситуация уже угрожает нормальной работе торгового центра. Часть пользователей напомнили, что проблема существует не первый год и в качестве варианта предлагают ввести плату за парковку.
5 февраля администрация ТРЦ Galaxy в своем официальном Instagram опубликовала пост, в котором попросила автомобилистов соблюдать "культуру поведения". Действительно, в отличие от других барнаульских торговых центров там не взимают плату за парковку, а для многих, особенно кто любит халяву, мнение других покупателей не в счет.
"Мы не стали эти площади в центре города сдавать в аренду или ограничивать время пребывания посетителей в торговом центре (собирая плату, если у нас в гостях задержались дольше, чем на 2 или 4 часа, как делают другие). Могли бы, но не стали! Потому что очень хотели сделать один из самых классных торговых центров. Но это не будет возможным без нашей с вами общей культуры поведения", – говорится в посту.
В комментариях часть автолюбителей предложила сделать парковку платной, если оставлять автомобиль дольше, чем на несколько часов. Из-за ажиотажа люди не могли в последние дни попасть на сеансы в кинотеатр, магазины. Некоторые подписчики предложили клеить на такие брошенные машины специальные стикеры.
"Мы были в воскресенье в вашем ТЦ, все въезды закрыты, пришлось парковаться на уличной парковке. Все ничего, но мы были с маленьким ребенком, которого я не очень тепло одела, так как не планировали находиться на улице (чтобы он не потел во время поездки), и с мыслью, что мы будем на парковке теплой", – написала одна из пользователей.
Отметим, что всего подземная парковка в крупнейшем торговом центре Алтайского края рассчитана на 1700 машиномест.
Комментарии
какаято яжмать не одела ребенка в -40 и началось
Нада всё просто сделать - остался на ночь, платишь 5000 рубликов!
Еще и автохлам свой взяли моду ремонтировать на парковке... естественно, с врубленной на всю катушку быдломузыкой.
Нужно вводить оплату за стоянку авто..Как это делают другие центры
проколоть колеса и волоком вытащить на улицы города. пусть хози бегают в поисках
Сделайте оплату, но не по часовую, а такую, что если дата въезда и дата выезда разные, то 5000 в сутки и все
Пусть парковка работает по графику ТЦ, кто не забрал тех на эвакуатор и вопросов нет
Есть простой способ:
Делаем парковку условно платной, до 3-4 часов бесплатно, кто дольше стоит, при предъявлении чека на сумму от 1000 руб. из любого магазина ТЦ парковка бесплатно, все остальные платят по средней стоимости парковки как в других ТЦ.
при предъявлении чека на сумму от 1000 руб. из любого магазина ТЦ
что за идиотизм? это на каждый выезд по человеку садить собрался что ли?
делать по принципу Пионера. 2 часа бесплатно. потом платишь бабки. рублей 500 в сутки установить и нормально будет. халявщики сами отсеются.
6.02.2019 14:12
- гость -
Еще и автохлам свой взяли моду ремонтировать на парковке... естественно, с врубленной на всю катушку быдломузыкой.
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Действительно, меня тоже это поразило - хамло ремонтировало машину включив басы на своей машине - ОНО просто не понимает правил общественного поведения.
все пешики отписались
Пешикам парковка по барабану
Дык, если твое корыто там сейчас стоит, то ты тоже пешик )))))
Интересные люди... Яжемать поперлась на мороз с ребенкам и не одела его. А если б машина сломалась, ДТП, места на теплой паркове не хватило, или еще что... Очень беспечно люди относятся к себе и своим детям, а потом винят других в своих бедах.
Мне кажется, что если после закрытия ТЦ остается Авто на парковке, то возможно предположить что оно там осталось для теракта. Приглашать полицию, вскрывать, обследовать, выявлять владельцев и убирать авто.
обиженные владельцы гомновозок тоже все отписались