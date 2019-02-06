Почти 500 случаев заболеваний внебольничными пневмониями зарегистрировано в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным краевого Минздрава, из этого числа госпитализированы 435 человек. "Летальных случаев внебольничных пневмоний на предыдущей неделе не было", – добавляют в ведомстве.
Эпидемический порог по ОРВИ в Алтайском крае превышен в два раза. Так, за неделю с 28 января по 3 февраля в регионе зарегистрировали 32 306 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
В этой связи полностью приостановили учебный процесс в 33 школах и 64 дошкольных учреждениях региона из-за отсутствия в классе или группе по причине заболевания ОРВИ более 20% детей.
С целью разгрузить врачей-терапевтов пациентов в медицинских учреждениях принимают в кабинетах доврачебного приема и оказания доврачебной помощи.
Кроме того, по договоренности с Алтайским государственным медицинским университетом к этой работе привлекают студентов шестого курса и врачей-ординаторов первого-второго годов обучения.
Напомним, что в медицинских и образовательных организациях, а также организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта в регионе действуют ограничительные мероприятия.
Комментарии
кто принимает решение о закрытии класса на карантин?
в классе ходит 10 человек из 30
"Летальных случаев внебольничных пневмоний на предыдущей неделе не было", –
новый год в ДАРе с материнской летальностью забыли?