В первую неделю февральских морозов в диспетчерскую службу "Барнаульской сетевой компании" поступило 6 заявок на отсутствие напряжения в электрических сетях, из них 5 обращений были связаны с восстановлением контактов на опоре линии электропередачи в частном секторе и один звонок с заменой предохранителя в трансформаторной подстанции, расположенной на улице Попова.
По словам главного инженера "Барнаульской сетевой компании" Андрея Лавринца, в период аномальных холодов потребление электрической энергии в краевой столице возросло примерно на 10 процентов.
"Для Барнаула такое повышение нагрузки на электросети не является критичным, поскольку запас пропускной способности оборудования более чем в два раза превышает реальное потребление электроэнергии", – подчеркнул Андрей Лавринец.
Он отметил, что при резком понижении температуры воздуха в городе прекращаются все плановые отключения электроэнергии и ужесточается контроль за состоянием оборудования на всех объектах электросетевого хозяйства.
Напомним, деятельность барнаульских энергетиков направлена на стабильную работу и учет всех возможных факторов риска. На сегодняшний день, благодаря своевременным плановым ремонтам и наличию необходимого запаса оборудования, круглосуточному производственному контролю, высокому профессионализму и мобильности персонала электросетевой компании, Барнаул считается по электроснабжению одним из самых надежных городов России.
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