Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу "Российских автомобильных дорог" ("Автодор") Сергея Кельбаха, сообщается на сайте кабмина.
В документе отмечается, что это произошло по просьбе Кельбаха.
Освободившееся место займет его первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко.
Напомним, в 2015 году Медведев объявил выговор Кельбаху за "ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей".
Сергей Кельбах родился в 1959 году в городе Славгороде Алтайского края. Председатель правления государственной компании "Автодор" (с 2011 года).
С 1996 по 2007 год был генеральным директором ООО "Агентство Нойдорф-Стрельна", после – советником председателя комитета, заместителем председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Санкт-Петербурга. С 2008 по 2009 год занимал должность гендиректора Федерального государственного учреждения "Дороги России". Позже стал первым замом председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам "Автодора".
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