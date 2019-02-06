Суд по делу о неточностях в декларациях депутатов Барнаульской гордумы отложен на неделю по ходатайству прокурора. Такое решение было принято на втором заседании, которое состоялось днем в среду, 6 февраля. Подробности порталу Amic.ru сообщил депутат, глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов.
"Рассмотрение дела отложили по ходатайству прокуратуры для уточнения позиции после заявленного от БГД ходатайства о выполнении ряда требований", – прокомментировал собеседник.
Следующее заседание назначено на 13 февраля. И теперь, возможно, прокуратура вообще откажется от требований по лишению мандатов.
Напомним, прокуратура нашла ошибки в декларациях 14 депутатов БГД из 40. Сначала до суда дошли дела шести из них (кроме Перерядова, это единороссы Александр Тайчер, Алексей Меркулов, Александр Лисицын, Марат Жумадилов и справедливоросс Егор Банщиков). Но на втором заседании в качестве заинтересованных лиц были привлечены все: единороссы Людмила Ананьина, Ксения Белоусова, Инна Борисенко, Александр Гросс, Алексей Маликов, Роман Репа, представитель ЛДПР Дмитрий Ворсин, справедливоросс Александр Обидин.
На заседании присутствовали Перерядов, Обидин, Банщиков, Белоусова, Борисенко.
Несмотря на очевидные репутационные риски для депутатов и партий, есть в этой истории и позитивный момент – проблему увидели на федеральном уровне. Это может стать поводом, чтобы пересмотреть соразмерность ответственности муниципальных депутатов. Ведь только их за забывчивость в оформлении деклараций могут сразу вести в суд, чтобы лишить мандата. Депутатов же Госдумы и региональных парламентов "накажут" только словом и дадут возможность все исправить.
Комментарии