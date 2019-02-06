Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле "Мастер и Маргарита"

Известный голливудский актер, комик и шоумен Джим Керри примет участие в мюзикле "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, в котором сыграет роль Воланда, сообщает Znak.com со ссылкой на официальную группу мюзикла в соцсети "ВКонтакте".
Мюзикл будет идти в Санкт-Петербурге на площадке "ЛДМ. Новая сцена".
"Продюсерская компания Makers Lab готовит настоящую сенсацию. В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актер был приглашен не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре "ЛДМ. Новая сцена", – говорится в сообщении группы.
Отмечается, что идеей сыграть в спектакле Керри загорелся после просмотра мюзикла инкогнито в январе этого года. Актер планирует показать публике "необычного" Воланда.
"В новой интерпретации на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец", – говорится в сообщении. Кто именно, пока держится в тайне. Вероятно, и здесь речь об очень известном актере.
Также отмечается, что Джим Керри большой поклонник Булгакова и русской классической литературы.
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