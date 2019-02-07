Сильные холода, как известно, являются стрессом не только для людей, но и для автомобилей. Сейчас Алтайский край переживает затяжной период аномальных морозов. А значит, автовладельцы ежедневно сталкиваются с вызовами, которые бросает погода их "железным коням". Портал Amic.ru узнал у профессионалов торгово-сервисной сети "АВТОМОТИВ", которые работают в условиях сибирских морозов уже 27 лет, как водителям пережить непростые времена и сберечь свою машину в условиях практически арктического холода.
Следует знать, что химические элементы аккумуляторной батареи при минусовых температурах теряют свою активность. Поэтому, чем ниже опускается показатель термометра, тем медленнее происходят все химические реакции. При температуре воздуха -18...-20 градусов фактическая отдача полностью заряженного аккумулятора составляет около 40% от всего ресурса.
30-градусные морозы и вовсе снижают работоспособность подсевшей батареи до минимума. Поэтому на ночь АКБ лучше заносить в помещение с плюсовыми температурами либо ставить автомобиль на автозапуск.
У смазочных материалов при минусовых температурах заметно повышается вязкость, что увеличивает сопротивление вращению коленчатого вала и других механизмов. Следовательно, в пусковой момент нагрузки на едва "живой", замерзший аккумулятор сильно возрастают, в результате чего он быстро садится. Миновать риски и решить проблему поможет использование зимнего масла, которое существенно снизит сопротивление вращающихся механизмов, чем увеличит производительность стартера.
В холодное время года собственники автомобилей с карбюраторными двигателями должны обязательно прогревать машину зимой перед поездкой, но такие модели уже становятся редкостью.
Автомобили, оснащенные современными двигателями, можно не прогревать совсем. Многие автоэксперты рекомендуют следующий вариант: дать нагреться двигателю (но без фанатизма), пока вы готовите машину к поездке: очищаете кузов от снега или ждете, пока печка нагреет салон – такое решение безопасно с точки зрения экологии и износа мотора. Данную позицию вполне можно считать "золотой серединой".
А вот регулярный длительный прогрев современного двигателя на холостых оборотах приводит к его ускоренному износу.
Что касается прогрева, когда автомобиль долгое время находится в простое, например, ночью или днем, пока вы на работе, то тогда машину желательно также прогревать, чтобы избежать излишней нагрузки на двигатель, стартер, аккумулятор и так далее.
Частота и время прогрева зависит от многих факторов – технического состояния автомобиля, качества топлива, состояния аккумулятора. Если автомобиль технически исправен, надлежащее качество топлива, а аккумулятор не изношен и полностью заряжен, то за ночь при температуре -35...-40 градусов достаточно прогревать авто два раза с периодом через три-четыре часа. Длительность прогрева 15-20 минут, чтобы двигатель нагрелся до рабочей температуры 90 градусов, а аккумулятор успел восстановить энергию, затраченную на запуск двигателя.
На самом деле, чтобы не сталкиваться с данной проблемой, необходимо позаботиться о состоянии вашего авто заранее (то есть перед наступлением зимы). Следует заменить масло в двигателе, свечи, фильтры.
Но основной упор автовладельцам необходимо сделать на состояние аккумулятора. Поэтому рекомендуется выполнять диагностику АКБ до наступления холодов, проверить свой аккумулятор перед зимними морозами. В "АВТОМОТИВЕ" водителям предложат батареи под любые технические параметры и бюджет. К тому же старый аккумулятор здесь можно сдать по системе #accutrade_in и получить скидку на новый.
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Подбор аккумулятора зависит от многих факторов – режима езды, режима хранения автомобиля, правильности работы электрооборудования, дополнительно установленного оборудования, объема и типа двигателя, конкретной марки автомобиля, года его выпуска и так далее.
Для нашей климатической зоны и особенно уличного хранения необходимо устанавливать АКБ максимально возможной мощности и емкости, что войдет в ваш автомобиль по габаритам. Чем выше стартовый ток батареи, тем больше ее мощность, тем больше вероятность гарантированного пуска в мороз, поскольку при температуре -30 градусов на улице реальные стартовые токи АКБ падают практически вдвое.
Чем выше емкость батареи, тем большее количество пусков она сможет произвести в случае, если автомобиль сразу не завелся. Ну и нельзя забывать о балансе расхода и восстановления емкости батареи. Так, если у вас короткие пробеги и частые запуски, то самостоятельно АКБ может не успевать заряжаться от бортовой сети, поэтому потребуется ее обслуживание (зарядка, корректировка уровня электролита, выравнивание плотности электролита электрическим и химическим путем, десульфатация). Особенно при установке Webasto.
Следует подчеркнуть, что наличие даже самого хорошего аккумулятора не гарантирует вам на 100% запуск автомобиля. Для уверенных пусков в зимний период автомобиль необходимо специально подготавливать. Заливать зимнее масло, своевременно менять свечи, воздушный фильтр, проверять систему зажигания, проводить чистку форсунок, заливать только качественное топливо.
- Батарея должна быть всегда полностью заряжена;
- Необходимо соблюдать баланс энергии в ней (разряда и заряда);
- Обязательно нужно следить за уровнем электролита;
- Важно следить за исправностью электрооборудования автомобиля;
- Нельзя нарушать правила прикуривания вашего автомобиля.
В целом же, все сводится к сезонному и периодическому обслуживанию. Все сервисное обслуживание автомобиля можно делать и самому, но лучше, конечно же, обращаться к профессионалам. Например, "Автомотив" для своих клиентов это делает бесплатно.
Торгово-сервисная сеть "Автомотив"
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