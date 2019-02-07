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Миссия выполнима: как победить аномальный холод и всегда быть на "железном коне"

, ИА "Амител"
Секреты успешной эксплуатации авто в морозы
Фото: sct.by

Фото: sct.by

Сильные холода, как известно, являются стрессом не только для людей, но и для автомобилей. Сейчас Алтайский край переживает затяжной период аномальных морозов. А значит, автовладельцы ежедневно сталкиваются с вызовами, которые бросает погода их "железным коням". Портал Amic.ru узнал у профессионалов торгово-сервисной сети "АВТОМОТИВ", которые работают в условиях сибирских морозов уже 27 лет, как водителям пережить непростые времена и сберечь свою машину в условиях практически арктического холода.

1
Почему сложно завести машину зимой и какие системы страдают в первую очередь от запуска в сильные морозы?

Следует знать, что химические элементы аккумуляторной батареи при минусовых температурах теряют свою активность. Поэтому, чем ниже опускается показатель термометра, тем медленнее происходят все химические реакции. При температуре воздуха -18...-20 градусов фактическая отдача полностью заряженного аккумулятора составляет около 40% от всего ресурса.

30-градусные морозы и вовсе снижают работоспособность подсевшей батареи до минимума. Поэтому на ночь АКБ лучше заносить в помещение с плюсовыми температурами либо ставить автомобиль на автозапуск.

У смазочных материалов при минусовых температурах заметно повышается вязкость, что увеличивает сопротивление вращению коленчатого вала и других механизмов. Следовательно, в пусковой момент нагрузки на едва "живой", замерзший аккумулятор сильно возрастают, в результате чего он быстро садится. Миновать риски и решить проблему поможет использование зимнего масла, которое существенно снизит сопротивление вращающихся механизмов, чем увеличит производительность стартера.

2
Как следует прогревать авто, чтобы избежать излишних нагрузок?

В холодное время года собственники автомобилей с карбюраторными двигателями должны обязательно прогревать машину зимой перед поездкой, но такие модели уже становятся редкостью.

Автомобили, оснащенные современными двигателями, можно не прогревать совсем. Многие автоэксперты рекомендуют следующий вариант: дать нагреться двигателю (но без фанатизма), пока вы готовите машину к поездке: очищаете кузов от снега или ждете, пока печка нагреет салон – такое решение безопасно с точки зрения экологии и износа мотора. Данную позицию вполне можно считать "золотой серединой".

А вот регулярный длительный прогрев современного двигателя на холостых оборотах приводит к его ускоренному износу.

Что касается прогрева, когда автомобиль долгое время находится в простое, например, ночью или днем, пока вы на работе, то тогда машину желательно также прогревать, чтобы избежать излишней нагрузки на двигатель, стартер, аккумулятор и так далее.

Частота и время прогрева зависит от многих факторов – технического состояния автомобиля, качества топлива, состояния аккумулятора. Если автомобиль технически исправен, надлежащее качество топлива, а аккумулятор не изношен и полностью заряжен, то за ночь при температуре -35...-40 градусов достаточно прогревать авто два раза с периодом через три-четыре часа. Длительность прогрева 15-20 минут, чтобы двигатель нагрелся до рабочей температуры 90 градусов, а аккумулятор успел восстановить энергию, затраченную на запуск двигателя.

3
Большинство автомобилистов сталкиваются в холода с проблемой прогрева и запуска автомобилей. Как минимизировать риски, связанные с запуском авто?

На самом деле, чтобы не сталкиваться с данной проблемой, необходимо позаботиться о состоянии вашего авто заранее (то есть перед наступлением зимы). Следует заменить масло в двигателе, свечи, фильтры.

Но основной упор автовладельцам необходимо сделать на состояние аккумулятора. Поэтому рекомендуется выполнять диагностику АКБ до наступления холодов, проверить свой аккумулятор перед зимними морозами. В "АВТОМОТИВЕ" водителям предложат батареи под любые технические параметры и бюджет. К тому же старый аккумулятор здесь можно сдать по системе #accutrade_in и получить скидку на новый.

Сделать это можно в любом филиале компании в следующих городах: Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Абакан, Тюмень, Хабаровск, Владивосток, Москва.

4
Какие аккумуляторы предпочтительнее для зимних условий?

Подбор аккумулятора зависит от многих факторов – режима езды, режима хранения автомобиля, правильности работы электрооборудования, дополнительно установленного оборудования, объема и типа двигателя, конкретной марки автомобиля, года его выпуска и так далее.

Для нашей климатической зоны и особенно уличного хранения необходимо устанавливать АКБ максимально возможной мощности и емкости, что войдет в ваш автомобиль по габаритам. Чем выше стартовый ток батареи, тем больше ее мощность, тем больше вероятность гарантированного пуска в мороз, поскольку при температуре -30 градусов на улице реальные стартовые токи АКБ падают практически вдвое.

Чем выше емкость батареи, тем большее количество пусков она сможет произвести в случае, если автомобиль сразу не завелся. Ну и нельзя забывать о балансе расхода и восстановления емкости батареи. Так, если у вас короткие пробеги и частые запуски, то самостоятельно АКБ может не успевать заряжаться от бортовой сети, поэтому потребуется ее обслуживание (зарядка, корректировка уровня электролита, выравнивание плотности электролита электрическим и химическим путем, десульфатация). Особенно при установке Webasto.

Следует подчеркнуть, что наличие даже самого хорошего аккумулятора не гарантирует вам на 100% запуск автомобиля. Для уверенных пусков в зимний период автомобиль необходимо специально подготавливать. Заливать зимнее масло, своевременно менять свечи, воздушный фильтр, проверять систему зажигания, проводить чистку форсунок, заливать только качественное топливо.

5
Каковы главные правила эксплуатации аккумуляторной батареи?
  • Батарея должна быть всегда полностью заряжена;
  • Необходимо соблюдать баланс энергии в ней (разряда и заряда);
  • Обязательно нужно следить за уровнем электролита;
  • Важно следить за исправностью электрооборудования автомобиля;
  • Нельзя нарушать правила прикуривания вашего автомобиля.

В целом же, все сводится к сезонному и периодическому обслуживанию. Все сервисное обслуживание автомобиля можно делать и самому, но лучше, конечно же, обращаться к профессионалам. Например, "Автомотив" для своих клиентов это делает бесплатно.

6
Если автомобиль все же не завелся, какие действия следует предпринять автовладельцам? Куда обращаться и ехать за помощью и решением проблемы?
Если автомобиль не завелся после длительного простоя на морозе, причин может быть множество. Начиная от севшего аккумулятора до поломки бензонасоса. Поэтому необходимо обращаться к квалифицированным специалистам, чтобы они выявили причину неисправности. В целом, чтобы не попадать в неприятные ситуации с автомобилем в морозы, достаточно следовать указанным рекомендациям по подготовке автомобиля перед зимой, в выборе аккумулятора и периодически диагностировать, а также обслуживать АКБ.

Торгово-сервисная сеть "Автомотив"
Филиалы в Барнауле:
улица Советской Армии, 38
улица Сельскохозяйственная, 1а К2
улица Солнечная поляна, 32г
улица Северо-Западная, 4р К2
Филиал в Новоалтайске:
улица Деповская, 28а
Время работы: с 08:00 до 21:00

 

На правах рекламы
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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