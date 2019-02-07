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Не дай себе замерзнуть: 5 аксессуаров, которые спасут в мороз

, ИА "Амител"
Подборка вещей, которые помогут вам утеплиться, помимо верхней одежды и зимней обуви
Фото: zdravbud.ru

Фото: zdravbud.ru

Февраль в этом году удивил барнаульцев крепкими морозами, заставив укутаться в верхнюю одежду и надеть утепленную обувь. Конечно, пуховик и ботинки с мехом помогут вам спастись от стужи, но нельзя недооценивать и аксессуары, которые помогут сохранить тепло в суровых сибирских условиях гораздо дольше и избежать обморожения уязвимых участков тела. Предлагаем подборку теплых вещей, для того чтобы встретить холода во всеоружии.

ТЕПЛЫЕ МЕЛОЧИ, СПАСАЮЩИЕ В МОРОЗ

  • Термобелье. Сделанное из современных технологичных материалов, оно позволяет создать ту самую многослойность, которая так необходима в мороз для сохранения тепла. Приобретайте белье плотностью 200 граммов на кв.м, а также правильно подбирайте размер: оно должно сидеть по фигуре, но при этом не быть слишком тесным.
  • Шапка. Шапка необходима в мороз, чтобы предотвратить заболевания ушей и общее переохлаждение организма. Особенно хорошо удерживают тепло шапки из натуральной шерсти и меха.
  • Шарф. Поможет защитить шею, щеки и подбородок, а также дыхательные пути. Лучший выбор – шарф из натуральных тканей, например, шерстяной.
  • Перчатки и варежки. Рукавицы в мороз предпочтительнее перчаток, поскольку пальцы в них греются друг о друга. Оптимальный выбор – аксессуары из водоотталкивающей и непродуваемой ткани, которые можно найти среди спортивных брендов.
  • Теплые носки. "Держи ноги в тепле" – принцип, который работает всегда. Предпочтительнее опять-таки натуральные материалы – плотный хлопок и шерсть.

СОГРЕВАЮЩАЯ АКЦИЯ В "СПОРТИВНОМ МИРЕ"

"Спортивный мир" – одна из самых популярных среди жителей Барнаула и Алтайского края сетей специализированных магазинов – предлагает всем, кто не хочет замерзнуть, принять участие в выгодной согревающей акции: до конца февраля 2019 года здесь действует скидка 20% на все самое теплоешапки, шарфы, перчатки и термобелье. Это отличная возможность приобрести теплую одежду и аксессуары таких известных мировых брендов, как BUFF, DARE2B,  KAMA* и других с хорошей скидкой. Не упустите возможность экипироваться выгодно: акция продлится всего несколько дней!

Сеть магазинов "Спортивный мир" – это мир качественного инвентаря для фитнеса, летних и зимних видов спорта, а также товаров для активного отдыха. В сети магазинов вы всегда сможете найти спортивную одежду и обувь на любой сезон. Мы любим спорт и предлагаем только лучшее!

Сеть магазинов "Спортивный мир"
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 75
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120
г. Бийск, пер. Коммунарский, 27
г. Заринск, ул. Строителей, 25/1
г. Рубцовск, пер. Союзный (пер. Шенкеля), 6
г. Черепаново, ул. Комиссаровская, 24
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*Бафф, ДэаТуБи, Кама – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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