Февраль в этом году удивил барнаульцев крепкими морозами, заставив укутаться в верхнюю одежду и надеть утепленную обувь. Конечно, пуховик и ботинки с мехом помогут вам спастись от стужи, но нельзя недооценивать и аксессуары, которые помогут сохранить тепло в суровых сибирских условиях гораздо дольше и избежать обморожения уязвимых участков тела. Предлагаем подборку теплых вещей, для того чтобы встретить холода во всеоружии.
ТЕПЛЫЕ МЕЛОЧИ, СПАСАЮЩИЕ В МОРОЗ
- Термобелье. Сделанное из современных технологичных материалов, оно позволяет создать ту самую многослойность, которая так необходима в мороз для сохранения тепла. Приобретайте белье плотностью 200 граммов на кв.м, а также правильно подбирайте размер: оно должно сидеть по фигуре, но при этом не быть слишком тесным.
- Шапка. Шапка необходима в мороз, чтобы предотвратить заболевания ушей и общее переохлаждение организма. Особенно хорошо удерживают тепло шапки из натуральной шерсти и меха.
- Шарф. Поможет защитить шею, щеки и подбородок, а также дыхательные пути. Лучший выбор – шарф из натуральных тканей, например, шерстяной.
- Перчатки и варежки. Рукавицы в мороз предпочтительнее перчаток, поскольку пальцы в них греются друг о друга. Оптимальный выбор – аксессуары из водоотталкивающей и непродуваемой ткани, которые можно найти среди спортивных брендов.
- Теплые носки. "Держи ноги в тепле" – принцип, который работает всегда. Предпочтительнее опять-таки натуральные материалы – плотный хлопок и шерсть.
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г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120
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г. Заринск, ул. Строителей, 25/1
г. Рубцовск, пер. Союзный (пер. Шенкеля), 6
г. Черепаново, ул. Комиссаровская, 24
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*Бафф, ДэаТуБи, Кама – прим.ред.