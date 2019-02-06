Посмертный клип Децла под названием "Ад" появился на YouTube

На канале Detsl aka Le Truk появился посмертный клип скоропостижно скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимами Децл и Le Truk.
В описании к видео говорится, что 6 февраля музыкант планировал сам представить это "экспериментальное видео".
Композиция называется Inferno. Кирилл Толмацкий выступил в роли композитора. "Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз – Реинкарнация (от лат. reincarnatio – "повторное воплощение"), то есть перевоплощение, переселение душ, должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", – также указывается в пояснении к видео.
Ранее выход видео анонсировала его супруга Юлия. "Имеющий уши услышит", – написала она в Instagram.
О смерти артиста стало известно 3 февраля. Музыкант выступил на корпоративной вечеринке в Ижевске, после чего ему стало плохо. Церемония прощания пройдет сегодня, 6 февраля. Кирилла Толмацкого похоронят на Пятницком кладбище.
Комментарии
Посмотрел клип полностью. Зря потратил 4 мин времени.