Учебник по экономике для 10-11-х классов, написанный доктором экономических наук Игорем Липсицем, не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за недостаточного патриотизма, пишет "Коммерсантъ".
Отмечается, что издательство "Вита-Пресс" на основании рекомендаций Российской академии образования (РАО) направило автору учебника письмо с корректировками, необходимыми для возвращения его в Федеральный перечень учебников.
Правки касаются "более корректного изложения современной экономической ситуации (с точки зрения ее оценки) и истории ее формирования", а также "исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию и не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся".
Также эксперты предлагают автору включить в учебник "материалы о планах ближайшего экономического прорыва" и "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".
В документе экспертизы присутствуют формулировки: "Вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине", "Приведенные примеры не способствуют любви к Родине" и не только.
В РАО заявили, что экспертиза проводится по заказу Министерства просвещения, поэтому только его представители могут комментировать ее результаты. В министерстве, в свою очередь, отрицают свое отношение к рекомендациям.
Сам Липсиц заявил, что не верит в возвращение учебника в ФПУ. Он также подчеркнул, что готов внести некоторые правки, "чтобы у школ не было проблем, если они станут использовать эту книгу как пособие, а не как учебник".
Однако автор не намерен вносить правки, касающиеся "радостных слов про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения".
"Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу", – заявил Липсиц.
Комментарии
страна дураков...
"...ближайшего экономического прорыва", давайте без патриотизма, а тоТоменко уже напророчил Барнаулу прорывы...