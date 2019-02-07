Портал Amic.ru запускает новый формат обзора активности депутатов Алтайского края. Ежемесячно мы будем оценивать высказывания и действия депутатов Госдумы, краевого парламента, Барнаульской городской думы, и когда-то муниципальных депутатов других городов и районов Алтая. Вспоминаем, что было в январе.

А в январе на самом-то деле было не так много событий. Во-первых, почти треть месяца народных избранников, как и все остальные люди, отдыхали на новогодних каникулах. Кстати, как и где они это делали, смотрите в материале: "Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты". Во-вторых, январь – традиционно тихий месяц. В БГД заседаний в этом году вообще пока не было. И тем не менее.

Медийный Романенко

Пожалуй, самым медийным депутатом краевого парламента в январе можно назвать председателя АКЗС Александра Романенко. И в СМИ, и на мероприятиях он высказывался:

– о необходимости снижения платы за вывоз мусора для жителей Славгорода и соседних районов, на ней он даже настаивал;

– о позиции краевого парламента и партии "Единая Россия" (он возглавляет региональное отделение "ЕР") по декларациям депутатов Бийска и Барнаула, а также по теме компенсаций для депутатов, но об этом чуть позже;

– про планы депутатов законодательно прописать право эвакуировать автомобили-"подснежники".

Протест Железовского

Самым одиозным уже традиционно становится справедливоросс из АКЗС Василий Железовский. Он активнее остальных депутатов отстаивал возможность так называемого безотлагательного приема, когда депутаты АКЗС могут попадать на прием к руководителям бюджетных организаций, учрежденных госорганами. На сессии парламента он в своем жестком стиле напомнил депутатам, прокуратуре и персонально присутствовавшему на сессии губернатору Алтайского края Виктору Томенко, что депутаты получают власть от народа, а не от чиновников или еще кого-то. И если уж депутат пришел куда-то в госорганы, то "не просто так". Проскочило в его речи даже нецензурное слово, после которого Железовского попытался утихомирить Романенко. За что "получил" в ответ: "Александр Алексеевич, не нужно перебивать выступающего". Также Железовский (как и многие его коллеги) выступал резко против возможной отмены ежемесячной компенсации депутатам АКЗС в размере 30 тысяч рублей. Коллеги даже назвали эту историю "протестом Железовского".

Группа депутатов БГД

В городской Думе продолжается история с декларациями. 6 февраля состоялось уже второе заседание суда по иску прокуратуры в отношении шести народных избранников. Это единороссы Вячеслав Перерядов, Алексей Меркулов, Александр Тайчер, Александр Лисицын, Марат Жумадилов и справедливоросс Егор Банщиков. Вообще ошибки и неточности в декларациях обнаружились у 14 депутатов, но реальная угроза лишения мандата пока только у этих шести.

Эта история обнажила важную, но не новую проблему – с 2016 года по закону отчитываться о доходах должны парламентарии всех уровней. Но если депутату Госдумы или регионального парламента за ошибки или неточности погрозят пальцем, то депутата города, района или села сразу могут вести в суд, дабы лишить мандата.

Депутаты БГД, а с ними и народные избранники Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, сельские мундепы, а также руководство представительных органов вплоть до краевого парламента, уверяют: ошибки – это просто ошибки, никто не пытается скрывать свои доходы. И теперь все уповают на Москву, которой стоило бы смягчить требования к самому низшему и, не постесняемся сказать бедному, уровню представительной власти.

Веган-Николайчик

Депутатом-"открытием" мы назовем справедливоросса Александра Николайчика. Он рассказал на радио "Эхо Москвы в Барнауле" и порталу Amic.ru, как перешел на веганское питание. Уже почти год он не ест мясо, молоко, яйца, сладости, только фрукты, овощи и немного крупы. А еще он не пьет, не курит, занимается спортом и всех к этому призывает.

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Быков и фейки

Алтайские думцы в январе особо не засветились. Разве что почти всем составом посетили первую в этом году сессию АКЗС.

Отметим Олега Быкова, самого молодого по стажу заседания в Госдуме среди нынешних депутатов от региона. Если бы мы делали этот обзор в ноябре, то начали бы именно с него из-за истории с чужим пальцем в его ухе. Так вот, в январе Олег Быков высказался в поддержку административной ответственности за фейковую информацию в СМИ и публичные оскорбления в интернете.

Топовая Прусакова

Глава алтайских коммунистов, депутат АКЗС Мария Прусакова вошла в топ-10 медийных глав КПРФ по стране, составленным в самой партии. В 2018 году ее имя было в сообщениях СМИ 2254 раза, в 1153-х были ее цитаты.

Ну вот и все, продолжим через месяц.