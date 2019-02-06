Оба происшествия существенно осложнили движение / Фото: Даня Алексеев/ vk.com/barneos22
Два массовых ДТП произошли днем в среду, 6 февраля, в Барнауле – участниками аварий стали семь автомобилей, сообщили очевидцы в паблике barnaul 22.
Так, одно происшествие случилось в районе пересечения Змеиногорского тракта с улицей Кауфмана, где столкнулись три автомобиля. В итоге движение было осложнено в сторону площади Спартака.
Второе ДТП с участием четырех машин произошло на улице Юрина в районе остановки "Островского". Этот инцидент также негативно повлиял на движение.
О пострадавших не сообщается. В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что данные об этих авариях в ведомство пока не поступали.
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