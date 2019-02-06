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Патриарха и министра промышленности ожидают на Алтае на 100-летие Калашникова

, ИА "Амител"
Подробно о том, как будут отмечать юбилей Михаила Калашникова в Алтайском крае

Алтайский край готовится к празднованию 100-летия великого оружейника Михаила Калашникова, изобретателя самого популярного в мире автомата.

Мероприятия, посвященные юбилею конструктора, в регионе будут проходить в течение всего года. Однако самое интересное запланировано на даты с 23 по 25 октября.

В Алтайском крае в числе важнейших мероприятий в честь юбилея знаменитого земляка запланированы выставки, научно-практические конференции, концерты, но, пожалуй, самым красивым должно стать долгожданное открытие церкви Знамения в селе Курья.

Почему именно октябрь?

Как пояснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, октябрь был выбран не случайно: подстраивались под высоких гостей, а также чтобы не пересечься с другими мероприятиями. В частности, в сентябре в Ижевске (родной город Михаила Калашникова) состоится форум оружейников, а в ноябре здесь же – большое празднование 100-летия конструктора. Уже известно, что делегация Алтайского края посетит одно из этих мероприятий, но пока не решено, какое именно.

Причем тут церковь?

Именно в этом храме крестили маленького Михаила. Церковь была построена в 1900 году. В 30-е годы ее закрыли, сняли колокола и сделали склад. Затем долгие годы в здании был местный Дом культуры. В 80-е годы объект взяло под охрану государство, признав памятником архитектуры. В 2000-е наконец начали реконструкцию. После завершения всех работ церковь Знамения в Курье имеет шансы стать одним из самых красивых храмов в России. Освящение церкви запланировано на 25-е октября. Возможно, это таинство совершит сам патриарх всея Руси Кирилл, если примет приглашение.

Каких гостей ждут в Алтайском крае?

Кроме патриарха всея Руси, на праздник в Алтайский край ждут и других высоких гостей. В их числе дочь конструктора Елена Калашникова и его внук Михаил. А также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического музея (г. Москва) Любовь Скрипкина и многие другие. По словам Безруковой, предварительное согласие на приезд от гостей уже получено.

Подробная программа мероприятий в честь 100-летия Калашникова

23 октября в Барнауле в Алтайском краеведческом музее откроется выставка "Михаил Калашников. Человек мира". На ней будут представлены экспонаты из фондов военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург). Так что будет чрезвычайно интересно. Увидеть ее барнаульцы и гости города смогут до ноября 2019 года. Затем выставка будет доставлена в Курью и до декабря 2019 года ею могут восхищаться посетители Мемориального музея им. М.Т. Калашникова.

23 октября вечером в Барнауле в Алтайском краевом театре Драмы состоится праздничный концерт в честь юбилея оружейника.

24 октября в столице края пройдет в рабочей атмосфере: в Алтайском государственном университете состоится Всероссийская научно-практическая конференция памяти М.Т. Калашникова "Личность и время. Алтайский край и военная безопасность страны".

В этот же день в Алтайском краеведческом музее назначено заседание Сибирского филиала научного совета исторических и краеведческих музеев России "Мемориальные музеи и их место в сфере историко-культурной памяти и культурного туризма".

На оба эти мероприятия ожидается приезд ведущих историков и ученых страны.

25 октября гостей ждет Курья – малая родина Михаила Калашникова, куда он сбегал пешком подростком, и которую часто вспоминал взрослым.

После церемонии открытия церкви Знамения гостей ждет экскурсия по Мемориальному музею памяти конструктора. Те, кто здесь уже успел побывать, знают, насколько там интересно. Но в год столетия оружейника здесь готовят новую экспозицию под названием "Увлечения конструктора".

Специально для этой экспозиции в музей доставят бывший автомобиль Калашникова и другие личные вещи из его гаража в Ижевске. В их числе предметы охоты, рыбалки и даже лазерный тир.

Завершением всех этих мероприятий станет большой концерт в местном Доме культуры.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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