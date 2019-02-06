Устранение коммунальной аварии на 1-й Речной улице в Барнауле продолжается – в данный момент специалисты раскопали поврежденный участок теплотрассы.
Напомним, что в результате повреждения без тепла осталось порядка 40 домов в частном секторе.
В городской администрации уточнили, что рабочим предстоит замена порядка трех метров трубы.
"Работы продлятся ориентировочно до 17.00. После еще часа три – на заполнение систем", – добавили в мэрии.
Также уточняется, что по всем вопросам жители домов, попавших под отключение, могут обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону: (3852) 247-498.
Напомним, что ранее в Барнауле произошли порывы на сетях, находящихся на обслуживании Водоканала. Первое повреждение случилось на улице Димитрова, второе – на 1-й Западной.
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