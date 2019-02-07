Пока идет проверка, дети из новоалтайского поселка Раздолье продолжают подвергать себя опасности по дороге в школу, пролезая под вагонами стоящих поездов.

Напомним, в конце января жители поселка пожаловались на то, что после закрытия местной школы их детям приходится добираться в школу через железнодорожные пути или по пешеходному мосту, который во время паводка уходит под воду.

В 2015 году школу №4 закрыли в результате оптимизации, а детей распределили по другим образовательным организациям города. Добираться на учебу приходится пешком, так как школьный автобус ходил в поселок всего неделю, а расписание городского общественного транспорта не совпадает с расписанием занятий.

Мост через реку Чесноковку, по которому дети ходят в школу, затапливает во время паводка. Фото из архива Марии Бердовой

Депутат Новоалтайского городского собрания Дмитрий Гришин рассказал Amic.ru о том, что изменилось в поселке Раздолье после того, как проблемой заинтересовались региональные, федеральные СМИ и СУ СКР по Алтайскому краю. 10 дней назад он направлял депутатский запрос главе Новоалтайска Сергею Еремееву и открыто рассказывал о проблеме поселка Раздолье в прессе.

По словам депутата, несмотря на многочисленные публикации, власти города так и не вышли на связь с жителями поселка.

"Я отправлял депутатский запрос 23 января. 7 февраля крайний срок, когда глава города должен дать мне ответ. Если это не будет сделано, я буду обращаться в прокуратуру. Официальные лица предпочитают молчать о проблеме. Следственный комитет говорит, что идут проверки, но жители их не заметили. Не видно, чтобы работники администрации приезжали в поселок, общались с жителями. Прокуратура молчит", – говорит Дмитрий Гришин.

Дети по-прежнему ходят в школу пешком. Им так не предоставили школьный автобус, а расписание "семерки", которая обслуживает Раздолье, не подходит для детей из-за слишком длинных перерывов между рейсами и переполненности в час пик. Дмитрий Гришин считает, что перекладывать ответственность на перевозчика в этом случае неправильно. Доставкой детей должны заниматься власти города.

Заброшенная школа в Раздолье. Фото из архива Марии Бердовой

Лучшим решением для жителей Раздолья стало бы восстановление школы №4. Заброшенное здание, которое облюбовали наркоманы и алкоголики, еще можно отремонтировать: конструкции находятся в хорошем состоянии, подведены все коммуникации. Жители уверены, что поселку, в котором проживает более 1200 человек, в том числе около 400 детей, необходима собственная школа.

Заброшенная школа в пос. Раздолье. Фото из архива Марии Бердовой

Как пояснила Amic.ru помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о бездействии должностных лиц администрации города Новоалтайска будет завершена только 25 февраля. Тогда же будет вынесено процессуальное решение.

"В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства происшествия, которые были изложены жителями в СМИ. Опрашиваются сотрудники администрации, следователь вызывает в следственный отдел лиц, которые должны быть опрошены, проводится осмотр места происшествия", – пояснила Людмила Рязанцева.

Поскольку решение проблемы затягивается, дети продолжают ходить в школу по проторенной дорожке, подвергая свои жизни опасности. Amic.ru следит за развитием событий.