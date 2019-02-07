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Регионы могут остаться без автобусных перевозок: ждет ли это Алтайский край?

, ИА "Амител"
В региональном Минтрансе уверяют, что пассажирам не стоит переживать из-за новых правил

Фото: busphoto.ru

Компании, работающие в сфере межрегиональных автобусных перевозок, могут приостановить свою деятельность из-за вынужденных нарушений правил Ространснадзора. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Объединения автопассажирских перевозчиков в Минтранс, легальные перевозчики не могут получить свидетельства, если в маршрутной карте указаны остановки, не включенные в федеральный реестр.

  

Почему такое может произойти?

Дело в том, что остановки автобусов во многих городах и поселках не внесены в федеральный реестр, поэтому перевозчики, которые включают такие пункты в маршруты, не могут получить необходимые свидетельства от ФБУ "Росавтотранс" или вынуждены платить штраф Ространснадзору от 5 до 300 тысяч рублей. Фактически, если хотя бы одна остановка не внесена в федеральный перечень – маршрут будет запрещен.

Во многих регионах возникла абсурдная ситуация: например, в городе Кстово Нижегородской области с населением около 70 тысяч человек ни один остановочный пункт не внесен в федеральный перечень, а значит, межрегиональные маршруты с остановкой в городе считаются нелегальными. Соответственно жители должны на межмуниципальном автобусе добираться до автовокзала в Нижнем Новгороде и оттуда с пересадкой ехать в соседний регион, хотя по территории Кстово идут прямые автобусы.

Что за закон?

Инициатором внесения всех остановок в реестр несколько лет назад был Николай Асаул, занимавший тогда должность замглавы Минтранса. В 2015 году был принят федеральный закон № 220, который должен был установить единые принципы регулирования перевозок, включая межрегиональные, межмуниципальные и внутригородские. В перспективе планировалось создать единую электронную систему, позволяющую пассажирам взять билет через интернет до любой точки.

В течение 2015-2016 годов планировалось внести в единый реестр Минтранса всех автобусных перевозчиков на регулярных маршрутах, сами маршруты и все остановочные пункты. Но с формированием реестра остановок возникли проблемы – собственники (частные организации, субъекты РФ и муниципалитеты) не спешили вносить их в перечень. Ответственности за затягивание процесса законодательство не предусматривает.

На февраль в реестре числится 3 925 маршрутов, однако свидетельства и карты имеют лишь на 2 053. За четыре года число перевозчиков сократилось с 2 400 до 1 372. Поэтому на рынок выходят нелегальные перевозчики.

Что говорят об этом в алтайском Минтрансе

Как пояснил Amic.ru начальник отдела автотранспорта Минтранса Алтайского края Антон Блинов, совсем недавно у них прошло рабочее совещание по данной теме. В ведомстве уверены, что в Алтайском крае в первый квартал года все такие остановки на международных рейсах будут включены в реестр и пассажиры не пострадают. В отличие от центральной части страны, в Алтайском крае не так много осуществляется межрегиональных рейсов. В основном в Новосибирск, Республику Алтай, Кемерово и сторону Ярового. При этом, как пояснил Антон Блинов, инициатива о включении остановок в специальную единую систему должна исходить от самих перевозчиков.

"У нас в реестре зарегистрировано около 180 таких остановок. На сегодняшний день не поступало жалоб от пассажиров, что их не высаживают на каких-то остановочных пунктах. Нас уже Минтранс РФ уведомил о необходимости внесения остановочных пунктов в специальный реестр. Помимо этого нужно принять краевой закон, предусматривающий остановку транспортных средств не на автовокзалах и специальных станциях", – сообщил он.

Представитель регионального Минтранса призвал перевозчиков быть активнее в этом вопросе и уведомлять органы исполнительной власти о том, где конкретно высаживают пассажиров автобусы. Такие остановки должны соответствовать всем нормативам и включены в тот самый реестр.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.02.2019 08:53
- гость -

Можно и на месте принять решение.

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