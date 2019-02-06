Трамп назвал возможным заключение нового соглашения вместо ДРСМД

Президент США Дональд Трамп после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) допустил разработку нового соглашения по контролю над вооружениями, пишет РБК.
Об этом Трамп заявил, выступая с ежегодным обращением к конгрессу. Он отметил, что такое соглашение "превзойдет и опередит" все остальные.
"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы будем тратить на такого рода военные разработки намного больше, чем все другие, и внедрять гораздо больше, чем они, инноваций", – сказал Трамп.
Он заявил, что Россия неоднократно нарушала ДРСМД, а США всегда следовали по пути выполнения обязательств, предписанных соглашением.
"При моей администрации мы никогда не будем извиняться за продвижение интересов Америки", – отметил Трамп.
США объявили о приостановлении участия в ДРСМД 1 февраля. Президент России Владимир Путин заявил о зеркальных мерах.
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