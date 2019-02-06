Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на форуме "Медиадень", заявил, что смысл жизни он видит в созидании, пишет РБК.
"Мне кажется, что смысл жизни в созидании, будь то идеи, идеологическое созидание, материальное созидание, культурное созидание, созидание чего-то осязаемого, духовного или участие в процессе созидания", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что иногда нужно бороться за возможность созидать, однако ему не близка идея того, что жизнь является борьбой. Он отметил, что ориентируется на то, что бороться нужно только "там, где без этого нельзя".
Песков отметил, что не смог бы работать журналистом и дорожит своей работой, которую считает "уникальной".
Он подчеркнул, что профессия журналиста требует постоянной включенности в информационную повестку, а также умения добывать информацию.
Ранее Песков пожаловался, что из-за специфики работы пресс-секретарем президента он не видит семью "неделями".
Комментарии
однако ему не близка идея того, что жизнь является борьбой
конечно, он же особенный, в отличие от большинства соотечественников, которые каждый день борются с голодом и нищетой
Это тот у кого жена - гражданка США, а дети от предыдущих браков проживают в странах НАТО?