Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на форуме "Медиадень", заявил, что зарплаты в пресс-службе главы государства начинаются от 50-60 тысяч рублей, пишет РБК.
Песков отметил, что в пресс-службе довольно длинная карьерная лестница. Стартовая позиция – специалист, потом консультант, у него несколько градаций, через которые нужно пройти. После этого работника повышают до советника, который, в свою очередь, также имеет несколько ступеней. Затем – замначальника департамента, начальник департамента, референт.
"Скажу, что начинается зарплата где-то с 50-60 тысяч рублей", – уточнил Песков.
Помимо стабильной зарплаты есть и премии. Кроме этого, как отметил Песков, в прошлом году все сотрудники пресс-службы получили 13-ю зарплату в размере одного оклада.
"В госслужбе существует и применяется по-прежнему достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтеру, система надбавок. То есть должностной оклад, потом идет надбавка за стаж, потом, если ты имеешь допуск к секретной информации, надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее", – добавил пресс-секретарь.
Говоря о своей зарплате, Песков подчеркнул, что он получает один из самых высоких окладов во всей пресс-службе.
Комментарии
"Песков отметил, что в пресс-службе довольно длинная карьерная лестница. "
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Сколько высокооплачиваемых дармоедов пригрел возле себя вова.
И главное, весь этот грандиозный аппарат нужен для того, чтобы нести пургу, а на интересующий общество вопрос ответить "кремлю об этом ничего неизвестно"
вода... вода
Есть два типа людей: одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: " Боже, куда катится этот мир?!"
17:24
Лола
Клоунесса, ты эти цитатки с вконтактика дёргаешь?
Я добрая, а ты злюка.
"...люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги."(с)
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Ты сидишь на трубе, Лола?
17.49
Самое трудное - познать самого себя, самое легкое - давать советы другим