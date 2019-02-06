Жительница Рубцовска подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни – женщине инкриминируют то, что она слила в сеть интимные фото знакомой своего мужа.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, подозреваемая в начале января этого года тайно скопировала с телефона своего супруга видеозапись интимного характера с участием его знакомой.
"После этого женщина незаконно без согласия потерпевшей в одном из городских сообществ социальной сети разместила личные фотографии женщины и скриншот с указанной видеозаписи. Своими противоправными действиями подозреваемая совершила незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни потерпевшей, составляющих ее личную тайну", – констатируют в СКР.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств.
Комментарии
интимные фото знакомой мужа в студию!!! А то может и разговаривать не о чем?