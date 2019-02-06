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Учительницу в Барнауле едва не уволили из школы за фото зимой в купальнике

, ИА "Амител"
Педагог Татьяна Кувшинникова едва не лишилась работы после жалобы родителей детей

Фото: Со страницы "ВКонтакте" Татьяны Кувшинниковой

 

Педагога одной из барнаульских школ Татьяну Кувшинникову едва не уволили с работы за откровенную фотографию в соцсети "ВКонтакте". Об этом рассказал краевой телеканал "Катунь 24".

Преподаватель русского языка и литературы гимназии №45 Татьяна Кувшинникова по совместительству является членом федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи". Фото, не понравившееся родителям, было сделано во время акции, которую барнаульские моржи провели в поддержку зимней универсиады.

Как рассказывает сама Татьяна, фото не понравилось кому-то из родителей ее учеников. Снимок отправили директору школы. Руководитель образовательного учреждения попросила педагога уволиться по собственному желанию.

На защиту учителя встали другие родители, написавшие ходатайство на имя директора школы, после чего молодого педагога оставили, что называется, в покое.

В интервью "Катунь 24" Татьяна рассказала о том, что занимается моржеванием уже много лет. Многие ее ученики в этой ситуации поддержали учителя. Некоторые ученики Татьяны закаляются вместе с ней.

"Я занимаюсь спортом. За полгода, которые работаю, ни разу не уходила на больничный. Возможно, у людей возникла некая зависть", – сообщила Татьяна Кувшинникова.

Клуб "Белые медведи" уже много лет участвует в различных официальных спортивных мероприятиях в Алтайском крае. Сейчас они базируются в школе по гребле имени Константина Костенко в Барнауле. Президент алтайской федерации "Белые медведи" – трехкратный чемпион мира 2016 года по зимнему плаванию Александр Зеленецкий.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.02.2019 17:23
гость

Бедные учителя . Уже задолбали эти , больные на голову , неадекватные родители . Педагогам терпения .

0  0
6.02.2019 17:25
гость

Сколько же стало больных на всю голову! Я про многих родителей...

0  0
6.02.2019 17:27
- гость -

Директора тоже, в неадеквате!

0  0
6.02.2019 17:27
- гость -

Неадекватный директор всегда поможет неадекватному родителю

0  0
6.02.2019 17:28
- гость -

А что у нас народ стал стриптиз с моржеванием путать?
Похоже родоки нерадивых учениников отыграться решили.

0  0
6.02.2019 17:32
Владимир В.

Лучше бы родители обратили внимание на учебники, которые, мягко говоря, не на высоте. А замечать учительницу в купальнике , тем более в соответствующем месте, - это неизлечимая болезнь головы или с дуба рухнули головой о землю. А с учительницы пример ученикам надо брать.Молодец, что укрепляет свое здоровье и показывает достойный пример ученикам.

0  0
6.02.2019 17:33
гость

Не адекватные родители, это наоборот пример детям здорового образа жизни. Что теперь всем учителям в паранже ходить, езжайте в страны ближнего востока и там живите. Директор тоже молодец, за свою жопу ссыт, увольняйся по собственному желанию, а что же она её не уволила сама, а предложила по желанию, а я скажу что хрен она её просто так уволила бы. Короче фууу противно аж смотреть до чего наша система образования дошла.

0  0
6.02.2019 17:35
Павлик

Судя по всему какая-то тупая, никчёмная, жалкая и жирная мамаша позавидовала и решила так себя выразить, больше то нечем..

Но вот поступок директора, с предложением уволиться, это дно, днище просто.
Директор такой еще хуже этой мамаши, мерзкий и жалкий поступок, того кто так относится к своим сотрудникам. Таких директоров гнать надо им не место в школах, да и среди людей.

А Танюха очень крута! Молодец! )

0  0
6.02.2019 17:39
- гость -

закрыть все соцсети. и проблем не будет. а то одни сдуру в открытых профилях постят всякое, другие не думаю по чужим страничкам шарятся, чтоб потом оскорбиться.нет соцсетей - нет идиотов

0  0
6.02.2019 17:40
- гость -

Правильно! В прорубь в шубе - и не замёрзнешь, и срамные места прикрыты...

0  0
6.02.2019 17:42
- гость -

Моралфаги-моралфагушки. Лечить надо электричеством жалобщиков этих.

0  0
6.02.2019 17:45
- гость -

Учителя,бегите! бегите из школ. Пока вы будете терпеть такие зп и такое отношение учеников и родителей, все так и будет продолжаться.
Тем более Вам премьер официально разрешение дал.

0  0
6.02.2019 17:49
- гость -

мой преподаватель по теормеханике говорил:
"конечно, можно не учить тензоры, а пойти работать истопниками"

я говорю детям:
"будете плохо учить математику, пойдете в школу учителями на зп в 16 тысяч"

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6.02.2019 17:51
Антон

Красивая девушка, в сплошном купальнике! Занимайтесь любимым делом и не обращайте внимание, сейчас вам нужно бороться не только с невоспитанными детьми, но и их родителями.

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6.02.2019 17:52
Патамушта


6.02.2019 17:25
гость

Сколько же стало больных на всю голову! Я про многих родителей...

Угораздило меня быть в родительском комитете, в школе. Сижу, как говориться, "на кассе",
Слежу за правильностью расходов (экскурсии, поздравлялки детей и проч мишура), а именно их же и осуществляю (после 99+ кругов ада после истеричных "согласований" с яжмамашками в воцапе)....
ОМГ.... соглашусь с Гостем - Сколько же стало больных на всю голову!

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