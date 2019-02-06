Бизнесмен из Красноярского края подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД в Барнауле, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего предпринимателя. Согласно данным следствия, в конце января этого года подозреваемый двигался на своем автомобиле по Новосибирскому тракту в городе Барнауле и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за административное правонарушение, а именно за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.
"За несоставление сотрудником полиции административного протокола, предприниматель попытался дать ему взятку в виде денег. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как сотрудник ГИБДД от денежных средств отказался", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
В данный момент органы следствия ведут сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения.
Комментарии