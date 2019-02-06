Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) завершилась в Москве продолжительными аплодисментами, сообщает РИА "Новости".
Прощание с артистом прошло в среду в Центральной клинической больнице. Соболезнования принимали близкие Кирилла: жена с сыном и отец с матерью.
Проводить в последний путь артиста собрались сотни людей, которые с цветами подходили к гробу. Десятки криков благодарности слышались из толпы от поклонников. "Децл жив!" – выкрикнул один из них после завершения прощания.
Ранее сообщалось, что рэпер скончался в ночь на воскресенье, ему было 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.
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