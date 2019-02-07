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Дворникам в Барнауле из-за серьезного дефицита кадров повысят зарплату

, ИА "Амител"
Сейчас в городе при необходимости 205 дворников работают лишь около 140

Фото: novosti-saratova.ru

Тарифные ставки дворникам в Барнауле в ближайшее время будут увеличены. Об этом в программе "На первом плане. Барнаул" рассказал начальник комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Как следует из сюжета, на предприятии МУП "Автодорстрой", которое убирает все городские улицы, тротуары, дороги, испытывают недостаток в дворниках. При необходимости 205 сотрудников работают лишь около 140. Охватить все участки одновременно невозможно.

В администрации города надеются, что привлечь в штат дополнительные кадры можно с помощью зарплаты и достойных условий труда. Так, тарифные ставки для таких дворников будут пересмотрены. Пока на предприятии стараются максимально эффективно использовать существующий штат работников. За каждым водителем закреплены порой несколько единиц техники, проводится обучение и переобучение сотрудников на другие специальности.

Кроме того, в этом году планируется приобрести шесть новых коммунальных машин. Из бюджета города будет выделено 50 миллионов рублей на их приобретение. Парк  пополнится автосамосвалами, тракторами и другой техникой, необходимой для содержания дорог и зимой, и летом.

Ранее в интервью Amic.ru Антон Шеломенцев также сетовал, что штат дворников в Барнауле укомплектован примерно на 75%. Причем многие из них уже в возрасте, а молодежь трудно привлечь убирать улицы в снегопад и мороз за зарплату 13-15 тысяч рублей.

Помимо кадровой проблемы, существует и другая – укомплектованность техникой. На сегодняшний день в распоряжении дорожных служб в Барнауле 243 единицы снегоуборочной техники – это около 60-70% от нормы, немало из которой морально и технически устарели.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.02.2019 07:20
- гость -

проблемы, проблемы, проблемы.... что конкретно и кто делает для решения этого вопроса и какой будет результат? Вот 50 деревянных мультиков взяли. Что будете делать конкретно и какие конкретно результаты горожане получат?

0  0
7.02.2019 07:44
- гость -

потому что сейчас всем в офисы надо...

0  0
7.02.2019 07:48
- гость -

"причем многие из них уже в возрасте, а молодежь трудно привлечь убирать улицы в снегопад и мороз за зарплату 13-15 тысяч рублей".

всплакнула....а в школе за эти деньги работать можно....где там в дворники крайний?

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