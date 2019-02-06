В Саратове сотруднице администрации Октябрьского района Марии Мищенко вменялась в вину уголовная статья за пьяную езду, когда еще не прошло наказание за другую пьяную езду, пишут "Новости Саратова".
Впервые симпатичная блондинка попалась пьяной за рулем в мае 2018 года. Тогда она с расстегнутым боди везла в служебном автомобиле в стельку пьяного министра финансов области Александра Выскребенцева. Министр спал на заднем сиденье правительственной иномарки.
Официально Выскребенцев был в отпуске. Однако после скандала его уволили, а Мищенко отделалась штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также ее на полтора года лишили водительских прав.
Однако выводов работница администрации не сделала и с алкоголем не завязала.
Не прошло и полгода, как Мищенко снова села за руль в подпитии. Уже на своем Volkswagen Jetta она каталась по городу и была остановлена полицией.
На чиновницу завели уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
В итоге Мищенко суд назначил 100 тысяч рублей штрафа и лишил ее права управлять транспортным средством на два года.
Комментарии
Не прошло и полгода, как Мищенко снова села за руль в подпитии
А боди расстегнула?