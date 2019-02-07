Период сильных морозов продолжается в Алтайском крае – местами минувшей ночью температура воздуха в регионе опускалась ниже -40 градусов.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, днем в четверг, 7 февраля, в крае будет -26…-31 градус, местами в южных районах -20...-25 градусов.
Осадков не прогнозируется. В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, в южных районах местами порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле будет также без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица
-26...-28 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Напомним, что из-за сильных холодов на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение.
Комментарии