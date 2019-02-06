"Роснано" планирует стать миноритарным акционером Tesla

"Роснано" может стать миноритарным акционером Tesla, передает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Как пояснил собеседник агентства, это произойдет в том случае, если Tesla завершит сделку по покупке производителя аккумуляторов Maxwell Technologies, небольшой пакет акций которой есть у российской компании.
Речь идет о возможном обмене принадлежащих "Роснано" акций Maxwell на акции Tesla, уточнил источник.
В "Роснано" подтвердили, что российская компания является акционером Maxwell: "В 2017 году в результате приобретения портфельной компании "Роснано" Nesscap Maxwell "Роснано" вместе с другими участниками проекта вошли в состав акционеров Maxwell". На тот момент доля "Роснано" составляла 0,2%, пояснили в компании.
Также сообщили, что осенью 2018 года "Роснано" продала пакет акций на открытом рынке. "До объявления сделки с Tesla мы планировали получить к распределению дополнительно около 7 тыс. акций и реализовать на открытом рынке", — заявили в компании.
Как пишет РБК, о том, что Tesla договорилась о покупке Maxwell Technologies, стало известно 4 февраля. Как говорится в сообщении Maxwell, компания Илона Маска намерена выкупить акции производителя аккумуляторов по цене $4,75 за штуку, что на 55% больше, чем бумаги оцениваются на бирже. Стоимость сделки может составить $218 млн.
Комментарии
Уберите этого раздражителя россиян.
И те и другие высокорисковые махинаторы.