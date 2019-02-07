Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров продают в закрытом элитном поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
В жилье выполнен качественный ремонт в классическом стиле. Высота потолков составляет три метра.
Квартира расположена в кирпичном восьмиэтажном доме. В подъезде работает консьерж, поселок круглосуточно охраняется, оборудована система видеонаблюдения.
На территории рядом с домом находятся три фонтана, сосновый лес, много детских игровых площадок, освещенная парковая зона со скамейками.
Комментарии
мне понравилась квартира, бутылку с водой я бы, конечно, убрала из спальни, но квартира очень симпатичная...загвоздка в том, что у меня не хватает, как минимум, 13 млн (((((((
Ура! Первый раз вижу квартиру без дурацкого "дизайна" в виде городушек из гипсокартона на потолке))))))
Десантникам вообще удобно, надо брать, аж три фонтана...))
какое все бежевокоричневое гэ