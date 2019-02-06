МЧС планирует создать "спасательный спецназ"

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что спасательные подразделения ведомства могут быть реформированы в "спасательный спецназ", передает ТАСС.
"Необходимо консолидировать силы быстрого реагирования МЧС России и переформатировать спасательные подразделения МЧС России в силы спасательного спецназа", – сказал Чуприян.
Он подчеркнул, что этот вопрос достаточно давно "остро назрел".
Чуприян также рассказал, что в министерстве наблюдается нехватка профессионалов. По его словам, эта ситуация сейчас находится в катастрофической стадии.
По мнению замминистра эту проблему сможет решить реформа.
"Численность объединенной спасательной группировки должна составить, по предварительным подсчетам, 12 тысяч специалистов", – пояснил Чуприян.
Также он рассказал, что дефицит техники и спецоборудования у спасательных подразделений достигает 90%: "На сегодняшний день в наличии более 7,3 тыс. единиц, а потребность в закупке – свыше 107 тыс. единиц". Особенно, по словам Чуприяна, спасатели ощущают нехватку средств инженерного вооружения, а также радиационной, химической и биологической защиты.
Комментарии