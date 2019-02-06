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Рост цен ускорился до 5% после повышения НДС на 2%

, ИА "Амител"
Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные – на 4,5%
В месячном выражении (по сравнению с декабрем) инфляция составила 1% / Фото: regnum.ru

В месячном выражении (по сравнению с декабрем) инфляция составила 1% / Фото: regnum.ru

Инфляция в январе достигла 5%, месяцем ранее она составляла 4,3% – это реакция цен на повышение НДС с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). При этом рост цен в январе, судя по недельным данным Росстата, был сдержанным – по состоянию на 28 января инфляция составляла около 5%. Однако выборка по товарам и услугам при месячных и недельных подсчетах у Росстата отличается: при оценке недельной инфляции большую долю занимают продовольственные товары, часть из которых облагается по льготной ставке НДС (10%) и, соответственно, не реагирует на общее повышение налога. Аналитики отмечали, что из-за этого рост цен в январе может оказаться выше, чем он оценивался по недельным данным, однако этого не произошло.

Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные – на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выражении достигла 4,3%.

Из продуктов в январе сильнее всего подорожали фрукты и овощи (+6,3% по сравнению с декабрем), яйца (+1,2%), сахар (+1%). 

"В январе существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная – на 14,1%, огурцы – на 13,4%, виноград – на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь – на 6,4-7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны – на 0,4%", – отмечает Росстат.

Из непродовольственных товаров существенный рост показали цены на табак, бензин и медикаменты (+0,8% по сравнению с декабрем).

Росстат отмечает, что быстрее всего подорожали отдельные виды лекарств: "Так, "Валидол" стал дороже на 10,5%, "Корвалол" – на 1,8%, настойка пустырника, "Дротаверин", "Аллохол", "Алмагель", "Линекс", "Метамизол натрия", "Бромгексин", "Супрастин", йод, перевязочные материалы – на 1,0-1,6%. Вместе с тем цены на "Эссенциале форте Н" снизились на 1,1%, "Сульфацетамид" – на 0,4%, "Левомеколь" – на 0,3%".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.02.2019 21:10
- гость -

это при том, что частично, торгуют еще товаром, купленным при 18% ндс.

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6.02.2019 21:47
Mike

Вот блин странно-же. А премьер говорил, что роста цен не будет

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