Тверской районный суд Москвы в среду продлил арест до 8 апреля форварду "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, сообщает "Интерфакс".
Адвокаты вновь попросили выпустить футболистов из-под стражи, сменив меру пресечения на домашний арест. Защита считает, что дело, которое, по сути, является "простым", превращается в "волокиту". Обвинение не изменило своей позиции и по-прежнему уверено, что футболисты должны находиться под арестом.
Защита Мамаева предложила отпустить футболиста под залог в размере 6 млн рублей. Мать Кокорина также предложила внести за старшего сына залог в размере 10 млн рублей. За младшего сына – Кирилла Кокорина, который также находится четыре месяца в СИЗО, залог не предложили.
Суд в итоге принял сторону обвинения. Арест до 8 апреля продлен и для Кокорина, и для Мамаева.
В начале октября произошел скандал с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus). Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. В декабре Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева.
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Пусть сидят.