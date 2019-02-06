Захарова назвала Порошенко "осатаневшим"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook ведомства заявила, что президент Украины Петр Порошенко "осатанел".
Ранее Петр Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев из-за "военной агрессии" с ее стороны и закрытии РФ своего рынка для украинских товаров.
"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости, – в здравом уме так даже врать не получится. Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", – написала Захарова.
Она отметила, что украинский министр иностранных дел Павел Климкин лично отчитывался о прекращении связей с Россией.
Также Захарова написала, что Порошенко ежедневно совершает что-то, чтобы "уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией".
Захарова уточнила, что Украина разорвала сотрудничество с Россией в сфере ВТС, программу экономического сотрудничества между странами на 2011-2020 годы, межотраслевую и производственную кооперацию по судостроению, производству вертолетных двигателей и самолетов, а также прекратила сотрудничество в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.
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