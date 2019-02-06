Путин разрешил Генпрокуратуре искать зарубежные счета чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Генпрокуратура может через Центробанк запрашивать у иностранных банков информацию о заграничных счетах российских чиновников, сообщается на сайте Кремля.
Законопроект был внесен в Госдуму президентом России в октябре 2018 года. В январе законопроект был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.
Изменения в законодательство внесены с целью улучшить контроль за соблюдением запрета на счета в заграничных банках для российских чиновников. Если при проведении проверки Генпрокуратура не сможет сама получить информацию от иностранных органов, она будет обращаться в ЦБ, который, в свою очередь, обратится к центральному банку другого государства.
Новые правила вступают в силу через 180 дней после опубликования закона.
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