Мировую премьеру лимузина Aurus перенесли в ОАЭ

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что президентский лимузин Aurus представят на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает ТАСС.
"В середине февраля на выставке в ОАЭ", – уточнил Мантуров.
Ранее в Минпромторге сообщали, что лимузин и седан Aurus представят на международном автомобильном салоне в Женеве в марте 2019 года.
Машины Aurus начали разрабатывать в 2013 году для проекта "Кортеж". Лимузин, седан, внедорожник, мотоцикл и минивэн предназначены для передвижения и сопровождения первых лиц страны.
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