Президент России Владимир Путин на форуме "Деловой России" одобрил идею освободить молодые семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже единственного жилья, пишет РБК.
Один из участников форума отметил, что многие семьи не продают свою недвижимость для дальнейшего улучшения жилищных условий именно из-за необходимости платить налог в размере 13% от суммы сделки.
"Если речь идет о единственном жилье, то тогда, мне кажется, что это вполне обоснованное предложение, я его поддержу", – ответил Путин.
С 1 января 2016 года срок минимального владения недвижимостью, после которого ее можно продавать без уплаты НДФЛ, увеличили с трех до пяти лет. Соответствующий закон Путин подписал в 2014 году.
Комментарии