Глава правительства России Дмитрий Медведев на заседании возглавляемого им оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов заявил, что только недавно узнал, что в мире таблицу Менделеева так не называют, передает ТАСС.

"Мне и в голову не приходило, что в мире эта наша периодическая система не носит имени Менделеева", – сказал Медведев.

"Я с удивлением относительно недавно узнал, что это не является общераспространенным названием", – признался премьер.

После Медведев призвал представителей науки, власти и бизнеса объединиться в борьбе за присвоение Периодической таблице химических элементов имени Менделеева: "Здесь нужно поработать, потому что у нас не так много таких достижений и обязательно нужно постараться это все зафиксировать".

Считается, что периодическая таблица химических элементов была открыта русским ученым Дмитрием Менделеевым в 1869 году. В варианте на английском языке она носит название The periodic table ("Периодическая таблица") либо The periodic table of elements ("Периодическая таблица химических элементов").