Строительство стены на границе Украины с Россией завершено на 30%

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире украинского Пятого канала заявил, что проект по возведению стены на российско-украинской границе реализован на 30%, сообщает телеканал "360".
Усилить границу с Россией и возвести на ней фортификационные сооружения и охранные системы предложило в 2014 году правительство Арсения Яценюка. Проект был назван "Стена", или "Европейский вал".
"В настоящее время реализация проекта составляет около 30%", — сказал Слободян, добавив, что процесс идет в соответствии с объемами предоставляемого финансирования.
По его словам, строительство почти завершили на участке в Харьковской области, где случаи нарушения государственной границы практически отсутствуют.
Сроки сдачи проекта, который планировали завершить за полгода, сдвинулись. Сначала речь шла о 2020 годе, теперь — о 2021 годе.
Причина, как подчеркнул Слободян, кроется именно в объеме выделенных на проект средств.
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