Одна из пенсионерских выходок, как сообщается, едва не привела к ДТП / Фото: Лариса Бутенко vk.com/barneos22

В Барнауле на улице Анатолия кипят страсти из-за парковочных мест во дворе, которые делят между собой пара высокопоставленных жильцов дома №87 и владелица нежилого помещения в том же доме, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По словам женщины, семейная пара держит в страхе всех соседей и не только. Бабушка и дедушка, которым больше 80 лет, запрещают парковаться на придомовой территории. Объясняют просто: обладают большей площадью квартиры в доме, а значит и место, где парковка, автоматически является их собственностью. А владельцы нежилых помещений вообще не имеют никакого права парковаться на территории их дома. Причем сами пенсионеры имеют транспортное средство. А по слухам даже не одно. И оставляют машины на той самой парковке.

"Они оба стали председателями дома, так как все, кто проживал в этом доме ранее, давно умерли, и они "на автомате" забрали главенство себе. А другие новые люди, которые въезжали в дом, автоматически попадали под авторитаризм завсегдатаев. Люди просто живут в страхе от извращенных действий этих особ. 11 декабря лобовое стекло моей машины было смазано мокрыми опилками с помешанным в них кормом для птиц. Результат — повреждение лобового стекла в виде трещин и сколов. Было подано заявление, но рассмотрено не в мою пользу. 16 января в 19:00 пенсионеры оба накинулись на меня, чтобы я убиралась с территории данного дома немедленно. Бабушка при двух свидетелях (сидела ученица в машине и был сосед на улице) сказала, что "скинет мне кирпич на голову". А вечером 17 января на машину мне был сброшен мусор в виде остатков пищи. По данному факту тоже было подано заявление. Жду решения", — рассказывает Лариса.

По ее словам, 1 февраля в 10:20 утра бабушка не пускала на территорию 40 минут, удерживая шлагбаум и бросаясь на стекло автомобиля. "А вечером у меня была обклеена машина скотчем и втиснута бутылка в колесо. Бутылку я заметила лишь тогда, когда выехала вечером домой и не смогла совершить безопасный поворот", — рассказала женщина.

Она уверена, что это месть именно пожилой семейной пары. А бутылка в колесе стала поводом написать пост о помощи. Так как такой поступок едва не привел к серьезному ДТП.

Стоит отметить, что согласно ст.36 Жилищного кодекса право собственности на общее имущество, коим является в том числе земельный участок, на котором стоит дом, принадлежит собственникам всех помещений — жилых и нежилых. А все запреты должны приниматься исключительно на собрании собственников и по общему решению. Вот и получается, если такое решение приняли лишь двое жителей дома, то это самоуправство, но повлиять на них никто не может.

Лариса сняла на видео, как пенсионерка отгоняла другой автомобиль с парковки, угрожала скинуть снежок и что-нибудь в него добавить. Женщина надеется, что найдутся люди, которые подскажут ей, как правильно разобраться в этом деле.