Директор школы №78 из Саратова привлек к уборке снега учителей, у которых был методический день, сообщает "Версия-Саратов". Фотографии работников образования с лопатами появились в группе "Типичный Саратов" во "ВКонтакте".
В подписи к снимкам говорится, что преподаватели никаких заявлений на проведение уборки не писали, а их просто выдернули на улицу вместо проверки журналов успеваемости и оформления документов.
"Видимо, директор этой школы на выступлении мэра спал", — отмечается в записи.
После этого администрация города пообещала провести служебную проверку факту по участия учителей в уборке снега.
Это не первый случай в Саратове, когда педагогов привлекали к расчистке территории от осадков. В конце января в Сети появились фотографии, на которых учителя школы №95 собирали снег в мешки. Администрация города провела проверку и выяснилось, что преподавателей на мороз выгнали районные чиновники и руководство учебного заведения. По итогам разбирательства начальника отдела администрации Октябрьского района уволили, а его заместителю и директору школы объявили выговор.
После этого мэр Саратова призвал не привлекать учителей к уборке снега.
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