Медведев назвал задачи российской науки на ближайшие десятилетия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддержка перспективных исследований, расширение контактов с учеными всего мира и популяризация науки являются важными государственными задачами на ближайшие десятилетия, сообщает РИА "Новости".
"Юбилейные мероприятия продлятся год, но работа, которая начата в связи со 150-летием Периодической системы, она должна быть продолжена. Расширение контактов с учеными всего мира, популяризация науки – это наша задача на десятилетия", – заявил Медведев в Российской академии наук.
Он подчеркнул, что воплощение этих целей предусмотрено государственными программами, создаваемыми правительством, включая национальный проект в области науки.
Медведев также поздравил ученых с наступающим Днем науки, который они отмечают 8 февраля.
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