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Путин назвал комиссию при безналичных расчетах квазиналогом

, ИА "Амител"
В России IRF один из самых высоких в мире, причем его размер не пересматривался за последние 25 лет
Путин отметил, что в ряде стран комиссия составляет 0,2-0,3%, а в России - 3% / Фото: kareliyanews.ru

Путин отметил, что в ряде стран комиссия составляет 0,2-0,3%, а в России - 3% / Фото: kareliyanews.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Деловой России", говоря о больших комиссиях за эквайринг, раскритиковал завышенный тариф за обслуживание безналичных расчетов в магазинах, назвав их квазиналогом, сообщает РИА "Новости".

Основная часть размера эквайринга — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF). В России IRF один из самых высоких в мире, причем его размер не пересматривался за последние 25 лет.

Путин отметил, что в ряде стран комиссия составляет 0,3%, а в некоторых она еще ниже — 0,2% для дебетовых карт. В России же комиссия равняется 3%.

"Конечно, это слишком много. И конечно, это квазиналог. Электронная торговля развивается быстро, гигантскими темпами, просто гигантскими. Поэтому здесь запретами ничего не сделаешь. Это будет просто ограничитель роста", — подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что участники форума, присутствующие на заседании, будут на это реагировать.

"Во всяком случае это будет являться предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества", — заключил Путин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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